Laut Microsofts neuer PR-Kampagne ist so ziemlich alles eine Xbox

Microsoft hat seine neueste PR-Kampagne für die Xbox vorgestellt und hebt dabei die verschiedene Möglichkeiten vor, mit denen man Xbox spielen kann.

"This is an Xbox" lautet dementsprechend der neue Slogan und einerseits zeigt man hier Dinge die definitiv keine Xbox sind, etwa eine Bushaltestelle, und Geräte, auf denen ihr Xbox-Games spielen könnt.

Was ist eine Xbox?

Unter anderem sind das Smartphones und Laptops, Handhelds wie der ROG Ally oder auch Amazon Fire TV Sticks.

"This is an Xbox lädt die Leute dazu ein, mit Xbox auf mehreren Geräten und Bildschirmen zu spielen", erläutert Xbox Marketing Senior Director Craig McNary.

"Es zeigt die Entwicklung der Xbox als geräteübergreifende Plattform, mit mutigen, legendären und lustigen Bildern und einem unbeschwerten Ton. Die Kampagne startet heute und wird auf vielfältige Weise zum Leben erweckt."

Unter anderem ist die Kampagne in verschiedenen Großstädten rund um die Welt zu sehen, namentlich erwähnt werden hier San Francisco, Atlanta, Chicago, Sydney, Melbourne, Brisbane, London, New York und Berlin. Dort sollt ihr an "unerwarteten Orten" darauf stoßen.

Des Weiteren schließt man sich mit verschiedenen Marken zusammen, die ähnlich wie Xbox klingen. In Großbritannien ist das zum Beispiel The Happy Egg Co. Microsoft erhält die Erlaubnis, ihr Produkt neben der Xbox Series S zu zeigen, daneben der Slogan: "This is an eggs box, this is an Xbox."

"Ihr lest das wahrscheinlich auf einem Xbox-fähigen Gerät, das mit Hilfe von Cloud Gaming oder der Xbox App für den PC genutzt werden kann“, ergänzt McNary. "Und das ist die Inspiration für unsere neue Kampagne 'This is an Xbox'."

Was haltet ihr von der neuen Kampagne?