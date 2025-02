Läutet GTA 6 das Ende von GTA Online ein? Rockstar ist bereit, auch ältere Titel zu unterstützen, wenn die Community noch Bock auf den Titel hat

Wir alle warten gespannt auf GTA 6, das seinen Vorgänger nach über zehn Jahren ablösen wird. Doch was, wenn Rockstar nach dem Release gar keine Zeit und Ressourcen mehr hat, um ältere Spiele, wie etwa Grand Theft Auto Online zu supporten? Genau über ein solches Szenario hat Publisher jetzt gesprochen, auch, wenn Take-Two-Chef Strauss Zelnick das Thema etwas zögerlich anging.

Grand Theft Auto 6 Genre: Action-Adventure

Plattform: PS5, Xbox Series

Release: Herbst 2025

Entwickler / Publisher: RockStar Games / RockStar Games

Was passiert mit GTA Online wenn GTA 6 erscheint?

Klar ist, dass GTA Online Rockstar und Take-Two über die vielen Jahre Milliarden von Dollar eingebracht hat. Wieso sollte man sich also Sorgen machen, dass der Entwickler diesen Goldesel fallen lassen könnte? Wenn Fans den Titel auf unbestimmte Zeit weiterspielen, dürften Publisher und Entwickler nur davon profitieren.

Zelnick deutet in einem Interview mit IGN an, dass GTA Online trotz des im Herbst erscheinenden GTA 6 eine Zukunft habe. "Ich werde nur theoretisch sprechen, denn ich werde nicht über ein bestimmtes Projekt sprechen, wenn noch keine Ankündigung gemacht wurde", sagt er und hält den Inhalt dabei vage. "Aber im Allgemeinen unterstützen wir unsere Titel, wenn die Community sich mit ihnen beschäftigen möchte."

Ein Beispiel dafür ist etwa NBA 2K Online, das ebenfalls existiert, obwohl der zweite Teil des Sportspiels bereits erschienen ist. "Ein Beispiel: Wir haben NBA 2K Online in China eingeführt, ich glaube, ursprünglich im Jahr 2012, wenn ich mich nicht irre", so Zelnick. "Und dann haben wir 2017 NBA 2K Online 2 in China gestartet, wenn ich mich nicht täusche. Wir haben Online 1 nicht eingestellt. Beide sind immer noch auf dem Markt und bedienen die Verbraucher, sie sind lebendig und wir haben ein riesiges Publikum."

Seit Herbst 2013 können sich Spieler in dem großen Multiplayer austoben. Fans fragen sich, ob es auch in Grand Theft Auto 6 einen Online-Modus geben wird und ob dieser den alten Modus des fünften Teils ersetzen könnte. Auf diese expliziten Fragen gibt es bisher keine Antworten. Geduld ist gefragt. Immerhin habe Rockstar bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass sie "bereit sind, ältere Titel zu unterstützern", wenn das Engagement der Community stimmt.