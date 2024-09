League of Legends ändert einen seiner ikonischsten Champions: Neuer Anstrich für Teemo

Champions wie Ahri, Yasuo oder Jinx sind wahre Ikonen in League of Legends. Besonders berühmt-berüchtigt in Riot Games' MOBA ist aber auch Teemo. Spieler die dieses kleine Fellknäuel auswählen, gelten als besonders toxisch und hinterhältig, was zugleich den Fähigkeiten und dem Spielstil des Champions entspricht. Oft lungert er unsichtbar irgendwo herum und wartet, dass Gegner in seine explodierenden Pilze laufen.

League of Legends gibt Teemo einen neuen Look

Im Release-Jahr von League of Legends erschien Teemo und wurde im Laufe der Jahre zu einer Verkörperung alles Schlechtem in diesem MOBA. Aufgrund seines Images erhielt er sogar einen Teufel-Skin. Nun ja, optisch ist der originale Teemo inzwischen ein wenig in die Jahre gekommen und deshalb dachte sich Entwickler Riot Games, dass es Zeit für ein Art and Sustainability Update ist.

Für alle, die Teemo hassen oder lieben: Teemos Fähigkeiten bleiben dieselben. Es handelt sich hierbei nur um ein Update des In-Game-Charakters. Der kleine Yordle wird optisch überarbeitet und erhält auch neue Audio und Animationen. Im aktuellen Dev-Update-Video könnt ihr euch schonmal ein Bild vom herausgeputzten Scout machen.

Beim Laufen seht könnt ihr Teemo in seine verstohlenen Augen blicken, die Animationen wirken etwas moderner und seine Farben etwas abgestimmter. Auch einen Theme-Song hat Riot Games für Teemo erstellt. Einen winzigen Ausschnitt davon zeigen die Entwickler im Video. Und was soll ich sagen? Er klingt episch, fast zu episch für die kleine, fiese Ratte.

Doch Teemos visuelles Update ist nur eines von vielen Themen, die im Video Aufmerksamkeit erhalten. Wie Riot Games erklärt, wird der Arena-Modus Anfang 2025 wieder zurückkehren. Permanent soll dieser allerdings weiterhin nicht werden. Selbes gilt für Swarm, allerdings gibt es hier noch keine Infos über eine Rückkehr. Noch in diesem Jahr soll es aber nette Neuerungen für ARAM-Fans geben.

Auch einen Ausblick auf das Jahr 2025 gibt es. So soll es in League of Legends ab nächstem Jahr drei Saisons geben, in denen je ein neuer Champion erscheint. Diese Seasons sind dabei einem speziellen Thema zugeordnet, das sich durch die neuen Inhalte der jeweiligen Saison zieht.