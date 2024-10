League of Legends: Das MMO existiert noch, wie diese Jobanzeigen belegen

Zu Riot Games' kommenden MMO gab es schon lange keine Neuigkeiten mehr. Das Rollenspiel, das in der Welt von League of Legends spielen soll, hat weder einen Trailer noch einen Release-Zeitraum. Fans sitzen also seit der Ankündigung Ende 2020 auf dem Trockenen. Zwei neue Jobanzeigen beim Entwickler geben uns jedoch den Anlass, ein paar Zeilen zum MMO-Projekt von Riot Games zu tippen.

Dem LoL-MMO ein Stückchen näher?

Auf der Karriereseite von Riot Games werden ein Principal UX Designer sowie ein Staff Software Engineer für Unreal Tools gesucht. Beide Stellen scheinen sich auf das League-of-Legends-MMO zu beziehen.

So soll der Principal UX Designer innovative und spielerorientierte UI-Designs entwickeln, "die Millionen von Spielern auf der ganzen Welt begeistern" und bereits Erfahrung mit dem Erstellen von Interfaces in MMOs besitzen. Ach ja, und mit dem Universum von League of Legends soll er auch vertraut sein.

Für beide Stellen werden nur erfahrene Mitarbeiter gesucht, die seit mindestens sieben Jahren in der Industrie gearbeitet haben. Mindestens zwei Jahre davon sollen sie an der Entwicklung und der Veröffentlichung von Spielen beteiligt gewesen sein.

Im März erklärte Marc Merrill, Mitbegründer und Chief Product Officer von Riot Games, wieso das Team hinter dem großen MMORPG-Projekt mehr Zeit benötigt. "Nach vielen Überlegungen und Diskussionen haben wir vor einiger Zeit beschlossen, die Richtung des Projekts neu zu bestimmen. Diese Entscheidung war nicht einfach, aber sie war notwendig", sagte er auf X.

"Die ursprüngliche Vision war einfach nicht anders als das, was ihr heute spielen könnt. Wir glauben nicht, dass ihr alle ein MMO wollt, das ihr schon einmal gespielt habt, mit einem Anstrich aus Runeterra; um dem Potenzial von Runeterra wirklich gerecht zu werden und die unglaublich hohen Erwartungen der Spieler auf der ganzen Welt zu erfüllen, müssen wir etwas machen, das sich wirklich wie eine bedeutende Evolution des Genres anfühlt", begründete er den Kurswechsel.

Leider bedeutet das auch, dass es vermutlich noch "mehrere Jahre" dauern wird, bis wir das Spiel endlich zu sehen bekommen.