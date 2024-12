League of Legends erhält eigenes TCG - Projekt K startet 2025, aber nicht bei uns

Die Sammelkartenwelt spricht seit einigen Tagen über eine Sache: Das kommende TCG zu League of Legends. Nach One Piece und Disney will jetzt auch Riot Games im Sammelkartenmarkt mitmischen. Nach Arcane kennen nun auch viele potentielle Fans das LoL-Universum. Wie sehr soll der Titel dem bereits bestehenden digitalen Kartenspiel Legends of Runeterra gleichen und wann soll der Verkauf der Karten starten? Wir geben euch die Antworten auf eure Fragen.

TCG zu League of Legends startet 2025 in China

Mit Arcane hat Riot Games ihr Universum bereits in die Serienlandschaft gebracht, doch nun strebt der Entwickler des beliebten MOBAs ein völlig neues Medium an. Mit Projekt K kündigt Riot ein Trading Card Game an. Einen finalen Namen trägt das Sammelkartenspiel noch nicht. Mehr als vier Minuten ist der Enthüllungs-Trailer lang, in dem es bereits erste Karten zu sehen gibt.

Projekt K ist nicht einfach eine physische Version von Legends of Runeterra, sondern ein ganz eigenes, neues Kartenspiel. Ein wenig hat das Team dennoch bei LoR abgeschaut. So sind die Artworks an Legends of Runeterra angelehnt. Jeder Champion hat eine bestimmte Mechanik, um die herum ihr ein Deck aufbauen könnt. Viktor ermöglicht es euch etwa, viele kleine Diener auf dem Spieltisch zu versammeln, um sie dann nach und nach zu verstärken. Das Deck rund um Volibär versucht einfach euch ohne Umwege Schaden zu machen, und auch Jinx zählt eher zu den Tempo-Aggro-Champions.

Ihr könnt klassisch gegen einen einzelnen Spieler antreten oder ihr nutzt die Multiplayer-Möglichkeit, die ihr vielleicht aus dem Commander-Format in Magic kennt. Projekt K ermöglicht es euch, in Teams gegeneinander zu spielen oder ein großes "Alle gegen alle" anzuzetteln. Diese vielseitigen sozialen Funktionen waren den Entwicklern besonders wichtig, ebenso wie eine Community, die durch Events und Turniere noch interaktiver am Kartenspieltreiben beteiligt sein kann.

Leider müssen Spieler hier in Deutschland noch warten. Nächstes Jahr startet Projekt K mit ersten Karten in China, da Riot Games hier bereits passende Partner zur Umsetzung gefunden hat. Das Unternehmen befindet sich weiterhin auf der Suche nach Partnern in anderen Ländern. Wann das Spiel bei uns erscheint, ist also noch unklar.