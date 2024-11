League of Legends: Fans hassen Jinx' neuen Arcane-Skin nicht nur wegen des Gacha-Systems

Während Viktors Arcane-Skin mit Luftküssen begrüßt wird, nehmen Spieler von diesem Skin lieber Abstand. Jinx besitzt den mit Abstand teuersten Skin der Arcane-Reihe und kann nur durch ein neu eingeführtes Gacha-System erhalten werden. Spieler von League of Legends kritisieren Entwickler Riot Games für diese Entscheidung. Wird der nächste Skin-Boykott ausgerufen?

"Get Jinxed" war einmal

Zerrissene Jinx Arcane zieht die Aufmerksamkeit der Spieler auf sich. Der Skin wird der erste Skin mit der Seltenheitsstufe "Erhaben" in League of Legends und zählt für Riot Games als "Luxusgut", wie sie in einem Artikel aus Oktober schreiben. Den Skin könnt ihr allerdings nicht mir RP kaufen. Den Skin könnt ihr nur im neuen Heiligtum-System erhalten. Mit einer speziellen Währung könnt ihr am sinnbildlichen Gacha-Glücksrad drehen und habt dann eine Chance von 0,5 Prozent, Zerissene Jinx zu ziehen. Nach 80 Ziehungen erhaltet ihr sie garantiert - das sind über 250 Euro.

Nun ja, ihr könnt euch nun also denken, dass der Skin für Aufruhr im Netz sorgt. Spieler kritisieren das neue Heiligtum-System sowie Skins, die nur durch Gacha-Mechaniken erhältlich sind. Doch die Preisgestaltung und das neue Belohnungssystem sind nur einige von vielen Kritikpunkten. Auch das Design des Skins wird in den Kommentaren des offiziellen Trailers negativ bewertet.

Andere Skins für viel weniger Geld hätten mehr zu bieten - etwa DJ Sona mit drei Formen und je einem eigenen Recall, visuellen Effekten und unterschiedlicher Musik. Oder Elementalist Lux mit mehr als einer Handvoll Formen. Zudem habe Riot Games die Chance verpasst, Jinx in einer Kapuzenform darzustellen. Zwei von den drei Modellen sehen sich außerdem extrem ähnlich. Auch die Waffe verändert sich nicht großartig, und ein weiterer Nutzer merkt an, dass man auch bei der Musik mehr Möglichkeiten gehabt hätte. Etwa durch das Abspielen von Songs wie "Get Jinxed" oder "Paint the town blue" in der Tanzanimation.

Einige Spieler sagen schon jetzt, dass sie den Skin nicht kaufen werden. "Arcane war eine so gute Werbung für diesen Skin, dass ich schon fast überlegt habe, ihn zu kaufen. Aber Riot hat es geschafft, so sehr zu pfuschen, dass ich, obwohl ich Jinx feiern möchte, darauf verzichten werde", sagt ein Spieler. Was haltet ihr von der ganzen Sache?