League of Legends holt noch mehr Arcane ins Spiel: Mel heißt euch in Noxus-Saison willkommen und LeBlanc deutet riesige Katastrophe an

In der ersten Saison 2025 geht es für alle freiwilligen und unfreiwilligen Fans von League of Legends nach Noxus. Ein Trailer feiert den Auftakt der Saison und zeigt euch alle thematischen Inhalte, auf die ihr euch in den nächsten Monaten freuen dürft. Passend dazu seht ihr viele Noxus-Champions im Video sowie einen neuen Song, der euch für den Start am 9. Januar 2025 so richtig in Stimmung bringen soll.

League of Legends Genre: MOBA

Plattform: PC

Release: 27. Oktober 2009

Entwickler / Publisher: Riot Games / Riot Games

Die erste thematische Saison in League of Legends

Ganze fünf Minuten dauert dieses cinematische Musikvideo. Wir sehen Mel, Darius, Katarina, LeBlanc und Vladimir. Darius kämpft gegen Trundle, Katarina gegen Elise. Doch Protagonistin scheint hier vor allem Mel zu sein, wenn man sich ihre Bildschirmzeit verglichen mit anderen Champions ansieht. Könnte sie, nachdem sie bereits in Teamfight Tactics spielbar war, auch zu League of Legends kommen? Verträgt das Spiel Mutter und Tochter in einem MOBA?

Besonders interessant ist auch die Szene am Schluss des Videos, in der LaBlanc und Vladimir miteinander sprechen. LeBlanc spricht davon, dass Piltover eine Lektion war und eine Katastrophe immer näher rückt. "Unser nächster Schritt muss mutiger sein, nicht sicherer", sagt sie. Vladimir hingegen denkt, dass die beiden, mit was auch immer sie vorhaben, vielleicht einen Schritt zu weit gehen.

Wird hier die Geschichte von Arcane weitergeführt? Immerhin sieht Mel nicht bedeutend jünger oder älter aus als in der Netflix-Serie. Besonders schön finde ich den Animationsstil und mit einem winzigen bisschen Recherche habe ich auch direkt herausgefunden, warum. Die Macher von Arcane haben bei diesem Trailer ihre Finger mit im Spiel.

In der Videobeschreibung heißt es: "Bist du stark genug? Beweise es! Saison 1 2025 beginnt am 9. Januar um 21:00 Uhr MEZ. Das Video entstand in Zusammenarbeit mit Fortiche." Die fünf Minuten Videomaterial lohnen sich. Die Bilder sind auf atemberaubende Weise zum Leben erweckt worden und die Charaktere sahen in keinem Cinematic bisher so gut aus.