League of Legends: Jinx-Mini-RPG erscheint direkt nach dem Start von Arcane Staffel 2

Riot Games bereitet sich auf die ersten Folgen der Netflix-Serie Arcane vor und kündigt für League of Legends ein passendes Minispiel an. "Jinx repariert alles" heißt das kleine RPG, das ihr bald im Client von LoL finden und zocken könnt. Hier spielt ihr als Jinx, die verschiedene Rätsel lösen muss.

Jinx repariert jetzt Dinge

In einem Trailer erhalten wir einen ersten Einblick in das kleine Spiel zu Jinx, das am 12. November, also nur drei Tage nach Ausstrahlung der ersten drei Arcane-Folgen, erscheint.

"Spielt als Jinx, um eure Lieblingsplätze in Zaun zu erkunden, Rätsel zu lösen", heißt es in der Videobeschreibung des Trailers. In diesem sehen wir, dass wir Jinx aus der Ego-Perspektive steuern. Die erste Szene zeigt Jinx in einem düsteren Zimmer voller seltsamer Gegenstände.

In typischer Jinx-Manier werkelt sie herum und dabei bricht auch mal etwas ab. Wir sehen einen Plüschtierautomaten mit Greifarm, eine Arcade-Maschine im Teemo-Design, Behälter mit gefährlich grüner Flüssigkeit, kleine Roboter, eine Pistole, ein Gemälde oder Foto von Silco und noch viel mehr.

Der Name des Spiels - also "Jinx repariert alles" - ist eine schöne Anspielung an ihre Rolle in der ersten Staffel von Arcane, in der Jinx den Ruf hatte, alles kaputtzumachen. Mehr dazu, was Jinx in der zweiten Staffel von Arcane erwarten könnte, erfahrt ihr hier.

In den Kommentaren finden die Spieler viele lustige Arten, den Namen des Minispiels humorvoll einzusetzen. "Ich hoffe, sie kann den Riot-Client reparieren", schreibt einer. Ein weiterer Spieler sagt: "Aber kann sie auch mich reparieren?"

"Vote Jinx for President" habe ich ebenfalls in den Kommentaren gelesen und, nun ja, wenn ich so an heute denke, wieso eigentlich nicht. Was sollte Jinx für euch am besten reparieren, wenn sie schonmal dabei ist?

Die Vorfreude auf das kleine Spiel scheint groß, und wer sich die ersten drei Folgen Arcane reingezogen hat, muss gar keine ganze Woche warten, um etwas Zeit mit Jinx zu verbringen.