League of Legends: Linkin Parks neuer Song wird zur Worlds-Hymne

Der Worlds Song für Riot Games' MOBA wird dieses Jahr von Linkin Park gestellt. Damit hat sich League of Legends eine wirklich große Band für die Weltmeisterschaft herangeholt, über die derzeit viel gesprochen wird. Ein Musikvideo zum Worlds-Song "Heavy Is The Crown" erscheint am 24. September.

Linkin Park erschafft den Worlds-Song für League of Legends

Seit dem Release von "The Emptiness Machine" Anfang September redet die Welt wieder über Linkin Park. Die Nu-Metal-Band erobert nach ihrem plötzlichen Comeback mit der neuen Lead-Sängerin Emily Armstrong die Charts. Begleitet wurde der Neustart der Musikgruppe von großer Freude. Ganz ohne Kritik an der neuen Frontfrau ging das Comeback jedoch nicht von der Bühne. Der ehemalige Sänger Chester Bennington nahm sich 2017 das Leben.

Schon länger gab es Gerüchte darüber, dass Linkin Park den diesjährigen Song für die Weltmeisterschaft von League of Legends beisteuern wird. Und jetzt liefert Entwickler Riot Games den Beweis. Da dieser Song erst morgen erscheint, könnt ihr hier mal in den Debüt-Song der neuen LP-Ära reinschnuppern:

In einer Pressemitteilung über die Zusammenarbeit von Linkin Park und League of Legends sagt Sänger und Rapper Mike Shinoda: "Es war eine großartige Erfahrung, mit Riot zusammenzuarbeiten, um diese Hymne für die globale League of Legends-Community zu schaffen. Der Song ist ein echtes Highlight dieser neuen Ära für uns, da er unseren charakteristischen Sound mit frischer Energie kombiniert. Wir sind begeistert, dass die Spieler:innen und Fans das erleben können!"

Maria Egan, Global Head of Music bei Riot Games sagt: "Die Worlds-Hymne ist der musikalische Moment, auf den die League-Spieler jedes Jahr am meisten warten und sie ist zu einem begehrten Bestandteil der weltweiten Musikszene geworden. Während die Band in dieses aufregende neue Kapitel startet, sind wir geehrt, mit ihnen für die Hymne 2024 zusammenzuarbeiten."

Frühere Interpreten für den jährlichen Worlds-Song waren zum Beispiel Imagine Dragons, Lil Nas X, Zedd und NewJeans. Jetzt ist Linkin Park an der Reihe und untermalen die E-Sport-Veranstaltung mit etwas härteren Klängen.

Sowohl Band als auch Spiel haben meine Jugend geprägt. Ein Worlds-Song von Linkin Park ist für mich daher extrem aufregend. Am Dienstag um 17:00 erscheint das Musikvideo und wir können in den neuen Song hereinschnuppern, der uns auf der diesjährigen LoL-Weltmeisterschaft begleiten wird.