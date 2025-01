League of Legends: Mel ist jetzt da und ihre bloße Existenz in der Kluft macht mir mehr Sorgen, als es Ambessa jemals tat

Mein Internet knabbert gerade an Patch 25.S1.2 und der ist vollgepackt mit Neuerungen für League of Legends. Es geht um die Blauen Essenzen im Battle Pass, das neue Monster Atakhan, Buffs, Nerfs und vor allem um Mel. Die Magierin aus der Netflix-Serie Arcane kommt nun endlich ins Spiel. Wobei, bei ihren superstarken Fähigkeiten bin ich mir nicht sicher, ob es ein Segen oder Fluch sein wird. Immerhin kann sie fast jede Ult mit einer ihrer normalen Fähigkeiten einfach abprallen lassen und zum Gegner zurückschicken. Lol.

Mel macht mir inzwischen mehr Angst als Ambessa

Fangen wir auch direkt mit Mel an. Vermutlich könnt ihr den neuen Champion erst morgen spielen, kaufen konnte ich ihn trotz des heruntergeladenen Patches nicht. Mel findet ihr als Zauberin mit solider Reichweite in der Mitte oder als Support auf der Botlane. Und allem Anschein nach, solltet ihr sie spielen oder bannen, denn Mel sieht nicht nur in Arcane wahnsinnig stark aus. Hier sind ihre Fähigkeiten im Überblick:

Searing Brilliance (Passive): Mel erhält drei zusätzliche Projektile für ihren normalen Angriff. Durch das Einsetzen von Fähigkeiten kann sie die Anzahl auf neun steigern. Mels Schaden verleiht Feinden den Effekt Overwhelm. Bei genügend Stacks wird das Ziel direkt getötet.

Radiant Volley (Q): Mel feuert explodierende Projektile ab, die in einem von ihr bestimmten Bereich an allen Gegnern in Reichweite wiederholt Schaden verursachen.

Rebuttal (W): Mel erhält Lauftempo und eine Barriere, die Schaden blockiert und feindliche Projektile zu diesen zurücksendet.

Solar Snare (E): Ein Projektil, das Gegner in dessen Zentrum festhält und Feinde am äußeren Rand zu verlangsamt

Golden Eclipse (Ult): Mit ihrer Ult fügt Mel allen Champions, die Overwhelm-Stacks besitzen, überall auf der Karte Schaden zu.

Die wichtigsten Änderungen des Patches

Im Battle Pass könnt ihr jetzt deutlich mehr Blaue Essenz erhalten. Statt 4.750 BE erhaltet ihr jetzt 9.000 und auch die Essenzen, die ihr nach Beenden der Stufe 50 im Pass erhaltet, wurde drastisch von 50 auf 750 erhöht. Wer den Pass in dieser Saison bereits vor dem Patch durchgespielt hat, erhält nach Abschluss einer kleinen Mission eine Entschädigung von 4.250 BE.

Zudem möchte Riot Atakhan mit diesem Patch etwas verändern, damit ihr beide Formen des epischen Monsters zu Gesicht bekommt. Viele Spieler lieben einfach dir Konfrontation in der Kluft und so kommt die ruhige Form, den Voracious Atakhan, nur selten zum Vorschein. Genrell werden die Buffs des Monsters etwas generft. Feats of Strengh wird jetzt zudem nicht mehr mit dem ersten Kill getriggert, sondern nach den ersten drei für eine Seite.

Toll, und Yuumi bekommt einen Buff. Das hat gerade noch gefehlt. Am besten Yuumi auf Mel, weil, wieso nicht. Na ja, wir werden ja sehen, wie gut sich Mel in das bestehende Bild in der Kluft einfügt oder ob ihre bloße Existenz einer Seite bereits den Sieg sichern kann, sofern sie ihre W sinnvoll einsetzt.