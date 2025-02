League of Legends: MMO kommt vielleicht "bevor wir zum Mars fliegen" - Riot Games weiß wirklich, wie man seinen Fans Hoffnung macht

Wir Gamer sind es gewohnt, zu warten. Von der Ankündigung bis zum Release vergehen gerne Mal Jahre. Riot Games kündigte das MMO zu League of Legends im Jahr 2020 an. Ihr wisst schon, da, wo die Pandemie so langsam startete. Für mich fühlt sich das bereits wie eine halbe Ewigkeit an. Und die andere Hälfte steht uns noch bevor. Zumindest sagt ein Mitbegründer von Riot jetzt, dass das Studio noch an dem MMO arbeite, dieses jedoch noch lange nicht fertig ist.

League of Legends Genre: MOBA

Plattform: PC

Release: 27. Oktober 2009

Entwickler / Publisher: Riot Games / Riot Games

Laufen wir zuerst auf dem Mars oder im LoL-MMO herum?

Immer wieder stellen die Fans von League of Legends in Frage, ob das MMO überhaupt noch existiert. Viele Infos gibt es bisher nicht dazu, und im März 2024 wurde das Konzept des Spiels noch einmal völlig umgeworfen. Ein gutes Omen ist das in der Gaming-Branche normalerweise nicht.

Riot-Mitbegründer Marc Merrill äußert sich jetzt zum MMO, gibt aber keine neuen Details und vor allem keine Informationen, aus denen Spieler Hoffnung für ein baldiges Ende dieses endlosen Schweigens ziehen können. In einem Interview mit Game File fragte Totilo ihn, ob er weiterhin der Meinung sei, dass diese Entwicklungszeit noch gerechtfertig sei. Immerhin sei das Genre der MMOs nicht mehr ganz so zeitgemäß.

Merrill antwortet: "Oh, ja. Es ist wahrscheinlich auch das Projekt, für das ich persönlich am meisten Zeit aufwende. Ich glaube, viele Leute, die MMOs in der Vergangenheit geliebt haben, blicken mit Nostalgie zurück und wünschen sich, sie könnten sie wiederentdecken."

"Ich denke, es ist eine sehr lohnende Erfahrung, die es zu verfolgen gilt. Und es ist wirklich schwer … Man muss eine großartige IP haben, man braucht ein unglaubliches Team, man muss in der Lage sein, tatsächlich eine fesselnde Welt zu erschaffen, in der die Leute leben wollen."

Und in diese Welt hat Riot Games inzwischen viel Zeit und Ressourcen investiert. Besonders Arcane hat gezeigt, wie viel Potenzial im Universum von Runeterra steckt. "Wir haben diese Welt sozusagen erweitert und Dimensionen hinzugefügt. Die Leute wollen in der Welt von Runeterra herumlaufen. Und deshalb wollen wir ihnen dabei helfen, und zwar auf eine Art und Weise, die es wert ist und für sie sinnvoll ist", so Merrill.

Es wirkt fast wie ein grauenvoller Scherz, als er hinzufügt: "Hoffentlich noch, bevor wir zum Mars fliegen." Laufen wir Menschen zuerst auf dem Mars oder im LoL-MMO herum? Es bleibt spannend...