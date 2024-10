League of Legends: Neues Musikvideo zeigt Ambessas Vorgeschichte

Ihr wollt noch mehr über Ambessa wissen? Der kommende Champion für League of Legends und Mutter von Mel Medarda in Arcane hat bereits viel erlebt. Ihre Narben konnten wir bereits in der ersten Staffel der Netflix-Serie Arcane sehen und auch ihren starken, eisernen Charakter konnten wir erleben. Was wirklich in ihrer Vergangenheit geschehen ist, wissen wir jedoch nicht. Ein neues Musikvideo von Riot Games, dem Entwickler des MOBAs, zeigt nun, wie sie zur Anhängerin des Wolfs wird und sich ihren Platz in der Welt erkämpft. Passende Skins wurden ebenfalls angekündigt.

Ambessas Weg zum Thron und neue Skins

Das Musikvideo mit dem Titel "Blood Sweat & Tears" (Blut, Schweiß und Tränen) beginnt mit einer Szene, die am Ende einer großen Schlacht an einer Küste zu spielen scheint. Eine offenbar deutlich jüngere Ambessa Medarda liegt verwundet am Boden. Ein Pfeil steckt in ihrem Körper, weshalb sie ums Überleben zu kämpfen scheint.

Aus dem Nebel erscheint plötzlich ein Wolf, der entschlossen zwischen den vielen Toten auf Ambessa zuläuft. Als der Wolf vor ihr steht, sieht Ambessa eine Vision dessen, was sie in Zukunft alles erwartet. Auf einer eher surreal wirkenden Szene, in der Ambessa ein Lamm in den Armen hält, folgt ein Bild von ihr auf dem Thron. Dies könnte auf ihre Zukunft als Machthaberin von Noxus anspielen.

Auch einen Kampf gegen Pantheon, den Speerkämpfer aus Targon, tritt Ambessa in ihrer Vision an. In einer goldenen Rüstung steht er vor ihr, während sie sich mit ihren beiden Klingen wehrt, die ihr auch als Waffen in League of Legends zur Verfügung stehen werden. Sie wirkt erschöpft, steht jedoch immer wieder auf.

In einer weiteren Szene scheint Ambessa das Lamm zu opfern. Auch Swain, Katarina und Kindred können wir im Video kurz sehen, bevor Ambessa zu einem Thron hinaufschreitet, an dessen Seite ein geisterhaftes Schwert steht. Einige Schnitte zeigen Ambessa, wie sie ihr Gesicht verzerrt und mit ihren Händen Farbe dort verschmiert. Dabei wirkt sie leidend. Einen Moment später sehen wir ein Baby, das vermutlich später zu der Mel Medarda heranwächst, die wir aus Arcane kennen.

Am Ende sehen wir die Ambessa der Rahmengeschichte, wie sie auf dem Schlachtfeld liegt und sich nach dieser Vision den Pfeil aus ihrem Körper zieht und sich langsam aufrichtet. Die starke Embessa, die immer wieder aufsteht, egal, welche Steine ihr das Leben in den Weg legt, ist ein Motiv, das in diesem Musikvideo deutlich wird.

Die vielen kleinen Fetzen an Geschichte rund um Ambessa sind deshalb interessant, weil Riot Games sehr darauf achtet, dass alle Videos rund um die Welt von Runeterra der Lore entsprechen. Der Text passt wunderbar zur vermittelten Atmosphäre und erzählt Blut, Schweiß, Tränen und Ambessas Geist, der einfach nicht brechen will. Ambessas Fähigkeiten in League of Legends haben wir euch bereits gezeigt.

Zusätzlich zu diesem kleinen Vorgeschmack von Ambessas Vorgeschichte, kündigt das Video auch eine neue Skin-Reihe an. Diese heißt "Auserwählte des Wolfs" und erscheint am 6. November. Wer genau die Anhänger des Wolfs sind, verrät Riot Games in diesem Video nicht.