League of Legends Saison 1 im Überblick: Noxus, neue Monster und mehr

Mit dem Jahr 2025 startet für League of Legends eine neue Ära. Die Saisons sind nun besser strukturiert und bieten den Spielern des MOBAs einen thematischen Rahmen. Für die erste Saison hat Riot Games einige große Änderungen geplant. Hier findet ihr alle Neuerungen von League of Legends Saison 1.

League of Legends: Das bringt Saison 1

Das große Thema der ersten Saison von League of Legends wird die Region Noxus sein. Zeitlich passt das wunderbar, denn die Region spielt auch in der Netflix-Serie Arcane eine große Rolle. Neue Gameplay-Updates, Modi, Minispiele, Champions und Skins handeln sich an diesem thematischen Leitfaden entlang. Ausnahmen werden hier aber die Regel bestätigen.

Viktor: Dieser Champion, der auch in Arcane vorkommt, wird ein visuelles Update erhalten, um die Brücke zwischen Spiel und Serie zu schlagen. Auch alle Skins erhalten einen frischen Anstrich. Ebenfalls erhält der Charakter eine aktualisierte Hintergrundgeschichte.

Neues Monster: Mit Atakhan, Vorbote des Verfalls, fügt Riot Games seinem MOBA ein neues, großes Monster hinzu. Es wird weder Drache noch Baron ersetzen und bleibt auch nach der Saison Teil des Spiels. Nach 20 Minuten des Matches erscheint es auf der oberen oder unteren Seite der Karte. Sein Standort hängt davon ab, ob Top oder Bot bis Minute 14 mehr Champion-Schaden und die meisten Kills verursacht haben. Er erscheint in einer kleinen Arena, die zwei permanente Wände auf die jeweilige Seite bringt.

Zudem erscheint Atakhan in einer von zwei Formen. Es gibt einen zerstörerischen Atakham, der in sehr actionreichen Games erscheint und die Spieler mit verstärkten Monsterbelohnungen versehrt, während der gefräßige Atakhan in etwas ruhigeren Spielen auftaucht. Beide geben dem Team, dass ihn tötet, einen starken Effekt, wie etwa eine einmalige Wiederbelebung oder sammelbare schwarze Rosen, die euch Erfahrung geben. Herold und Baron erscheinen nun erst bei Minute 16 und 25.

Gameplay-Änderungen: Durch spezielle Missionen, wie das erste Blut, den ersten Turm oder das Erlegen epischer Monster, erhaltet ihr Zugang zu verbesserten Schuhen. Es gibt außerdem neue Runen, und die Nexus-Türme können sich nun nach einer gewissen Zeit wieder regenerieren. Statt Quickplay führt Riot jetzt außerdem einen Swiftplay-Modus ein, der wie eine kompakte, schnelle Version von LoL funktioniert. Zusätzlich soll es einen Mehrspieler-Übungsmodus geben.

Client und Belohnungen: Die Oberfläche des Clients wird aufgeräumt. Statt tausenden Währungen und Belohnungen gibt es bald einen Battle Pass, mit einigen kostenlosen und kostenpflichtigen Goodies. Pro Saison wird es zwei Pässe geben, pro Pass könnt ihr bis zu 12 Gratis-Skins erhalten. Die kostenlosen Loot-Boxen fallen dafür ersatzlos weg.

Rangliste: Einmal pro Jahr wird euer Rang vollständig zurückgesetzt. Das geschieht immer im Januar. Wer innerhalb einer Saison mindestens 15 Ranglistenspiele gewonnen hat, kann sich einen "Siegreich Skin" sichern. Da es pro Jahr drei Saisons gibt, macht das also bis zu drei Skins im Jahr.