League of Legends: Selbst Riot Games erkennt, dass Ambessa zu stark ist

Wie so oft ist der neue Champion in League of Legends etwas zu stark. Ambessa übertreibt es allerdings ein wenig, denn selbst Entwickler Riot Games sieht jetzt ein, dass sie die Kraft des Toplaner doch etwas zügeln müssen. Ambessa erschien am 6. November im beliebten MOBA und ist seither ein Dorn im Auge vieler Spieler. Besonders die zerbrechlichen AD-Carrys fürchten sich vor der mobilen und nur schwer besiegbaren Frau.

Noch nicht bereit für einen Nerf

Ambessa sorgt aktuell für viel Gesprächsstoff. Nicht nur erschien der Charakter erstmals in der Netlfix-Serie Arcane, jetzt ist die Kriegsherrin aus Noxus auch im MOBA spielbar. Die unbarmherzige Generalin stammt aus dem Haus Medarda und will dieses Erbe mit ihrer Gerissenheit und ihrer Stärke schützen. In der Serie ist sie die Mutter von Mel, die von ihr nach Piltover verbannt wurde.

Im Spiel zeichnet Ambessa ihr hohes Maß an Beweglichkeit aus. Nach jeder erfolgreich durchgeführten Fähigkeit kann Ambessa nach vorn stürmen. Sie erhält verstärkten Schaden, kann sich selbst ein Schild geben und mit der Ult sogar zu einem entfernten Champion teleportieren und ihn in die Luft schlagen und unterdrücken. Dieses Kit ist wirklich mächtig und obendrein teilt Ambessa damit ordentlich Schaden aus. Auch ihre Bannrate im Ranked ist extrem hoch - und das auf allen Rangstufen. Ab Silber ist sie laut OP.gg der am häufigsten gebannte Champion.

Matt "Phroxzon" Harrison, leitender Gameplay-Designer für Champions und Spielbalance in League of Legends, gibt zu, dass Ambessa zu stark ist: "Wir wissen, dass Ambessa zu stark ist, wenn die Leute sie im Moment erlernt haben; wir wollten einen sauberen Überblick über ihre Stärke und Optimierungen bekommen, bevor wir sie nerfen, da es sonst schwierig sein kann, zu verstehen, wie sich ihre Beherrschungskurve entwickelt, wenn sie auch mit Machtanpassungen verbunden ist."

Riot Phroxzon on the current state of Ambessa pic.twitter.com/0K6lFOnmkz — Spideraxe (@Spideraxe30) December 2, 2024

"Wir sind uns ziemlich sicher, dass sie ausbalanciert werden kann, aber es braucht noch ein wenig Feinschliff, um sie in eine gute Position zu bringen", heißt es weiter. Wie X-Nutzer Spideraxe in seinem Beitrag zeigt, hat sich der Designer auf Reddit an einer Diskussion beteiligt. Wie genau ein Nerf für Ambessa aussehen wird, sagt Harrison in seinem Beitrag nicht.