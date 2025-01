League of Legends vereint Mutter und Tochter: Endlich wird Mel zum Champion und kann Ambessa auch in der Kluft die Stirn bieten

Heute beginnt die neue Saison von League of Legends und damit auch das erneute Klettern auf den Leitern der inzwischen zehn Rängen. Riot Games beginnt heute damit, ihre Saisons thematisch einzugrenzen und hat sich passend zur kürzlich beendeten Netflix-Serie Arcane die Region Noxus als Rahmen für die Inhalte der kommenden Monate ausgesucht. Insgesamt soll es zwei Akte mit je acht Patches geben, die euch visuell und mechanisch tiefer in die Welt von Noxus eintauchen lassen - allen voran mit Mel, die der neue Champion der Saison sein wird.

League of Legends Genre: MOBA

Plattform: PC

Release: 27. Oktober 2009

Entwickler / Publisher: Riot Games / Riot Games

Der zweite Arcane-Champion in League of Legends

Mel Medarda, der Seelenspiegel, schreitet schon bald über das Gras der Kluft der Beschwörer. Ihr Design konzentriert sich auf ihre noxianischen Wurzeln. Völlig fremd wirkt Mel dennoch nicht, denn sie bringt eine Fähigkeit mit, die ihr aus der zweiten Staffel von Arcane kennen könntet. Als ich das erste Mal Arcane geschaut habe, dachte ich mir bereits, dass Mel irgendwann ein Champion wird. Dass Riot Games jedoch erst Ambessa in die Kluft bringt, kam für mich etwas überraschend.

Details zu Mels Gameplay: Mit "Zurückweisung" kann sie gegnerische Projektile reflektieren, die mit etwas Glück sicher auch den schießenden Gegner töten können. Fähigkeiten, wie Veigars Ult, kann sie einfach an den Gegner zurücksenden. Ist ein Zauber nicht Point-and-Click, schickt sie das Projektil in die entsprechend reflektierte Richtung zurück. Diese Mechanik ist völlig neu in Riot Games' MOBA. In den nächsten Tagen gibt es bereits weitere Details zu Mel.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Im nächsten Patch ist sie dann für alle spielbar und ist der erste Champion, den ihr nicht zwingend mit der Ingame- oder Echtgeld-Währung kaufen müsst. Im Rahmen einer saisonalen Mission könnt ihr die Magierin auch völlig kostenlos freischalten. Ein wenig mehr zu Mels Hintergrund erfahren wir dann im Februar, wenn der Roman "Ambessa: Chosen of the Wolf" erscheint. LeBlanc, die ebenfalls im Saison-Trailer zu sehen ist, erhält ein visuelles Update.

Was bringt die neue Saison sonst noch ins Spiel? League of Legends wird nicht nur einen Champion, sondern auch einen neuen Spielmodus reicher. Urf ist im ersten Akt spielbar, während der Spielmodus Arena mit einem Noxus-Update im zweiten Akt zurückkommt. Die neue Karte für diesen Tag-Team-Modus verpasst der Arena Gladiatorengruben von Noxus, die den Modus um neue Spielmechaniken erweitert. Alle Spieler dürfen außerdem über Ehrengäste entscheiden, die ebenfalls einen Einfluss auf die Spielregeln haben.

Ebenfalls dürft ihr euch über eine Skin-Reihe passend zur Organisation der Schwarzen Rose freuen, die Samira, Renata Glasc, Ezreal, Vladimir, Elise einen neuen Anstrich verpassen. Ebenfalls wird eine Prestige-Version von Katarina verfügbar sein.

In euren Matches verändert sich ebenfalls einiges. So gibt es das neue Monster Atakhan, das nach 20 Spielminuten erscheint und in zwei Formen auftreten kann und das Terrain dadurch beeinflusst. Besiegt ihr das Monster, erhaltet ihr einen permanenten Buff.