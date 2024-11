League of Legends: Viktors neuer Arcane-Skin verdreht Fans den Kopf

Arcane ist nun offiziell vorbei. Auf Netflix könnt ihr alle neun Folgen der zweiten Staffel sehen. Um das Ende der wundervollen Serie zu feiern, bringt Riot Games eine ganze Reihe Skins zu League of Legends. Diese kosmetischen Inhalte für das MOBA lassen uns auch im Spiel an die Serie denken. Einen Skin lieben die Fans besonders.

Viktor erobert die Herzen der Spieler

Die offiziellen Arcane-Skins wurden enthüllt. Unter ihnen sind Arcane Fractures Jinx, Arcane Last Stand Ekko, Arcane Vander, Arcane Professor Heimerdinger, Arcane Commander Caitlyn, Arcane Brawler Vi, Arcane Shimmer Lab Singed, Arcane Survivor Jaye und Arcane Savior Viktor.

Von allen Trailern auf SkinSpotlights hat Viktors Skin die meisten Aufrufe. Dabei ist der Skin für Jinx der teuerste und mit den ausgefeiltesten Animationen. Zusätzlich könnt ihr den Skin nur durch ein neues Gacha-System erhalten. Dennoch scheint das Interesse auch für Arcane Savior Viktor ziemlich große zu sein und das lässt sich ganz einfach erklären.

Zunächst ist der Skin optisch einfach schön. Er zeigt Viktor in seiner arkanen, hellen Form, wie wir ihn in Arcane auch in der Singularität sehen. Er leuchtet rosa, hat weiße Haare und trägt eine weiße Robe, die seinen Oberkörper zu einem großen Teil entblößt. Seine Stimme ist die selbe, wie in Arcane, sein Recall zeigt ihn, wie er eine Anomaliue berührt, während er im Tode in ein kleines, shcwarzes Loch gezogen wird und nach seiner Assistentin Sky ruft. Arcane-Fans kommen definitiv auf ihre Kosten.

In den Kommentaren unter den Skin-Trailer wird Arcane Savior Viktor durch die Bank weg gelobt. Und nicht nur das, einige Fans scheinen Viktors Skin mehr als nur hübsch zu finden.

"Ich hätte nie gedacht, dass ich auf eine jugendliche Twink-Version von Viktor abfahre, aber da sind wir nun...", schreibt ein Nutzer. Andere sagen, dass es der beste Skin der gesamten Reihe sei. Um Viktor hat sich im Laufe der zweiten Staffel ein richtiger Hype aufgebaut. Selbst ich habe auf Tiktok bereits Videos gesehen, in denen Nutzer den Charakter als sexy bezeichnen. Ich konnte der Algorithmus-Falle allerdings noch rechtzeitig entkommen.

Alle Arcane-Skins, die jetzt zu LoL kommen

Viktors Skin ist schon jetzt extrem beliebt. Ab dem 11. Dezember 2024 könnt ihr ihn für 1820 RP kaufen. Hier sind alle Arcane-Skin, die Riot Games innerhalb der nächsten Wochen herausbringt:

Arcane-Skins, die am 11. Dezember erscheinen:

Arcane Savior Viktor (1820 RP)

Last Stand Ekko (1350 RP)

Professor Heimerdinger (1350 RP)

Vander Warwick (1350 RP)

Arcane-Skins, die am 20. Dezember erscheinen:

Arcane Survivor Jayce (1820 RP)

Arcane Brawler Vi (1820 RP)

Arcane Commander Caitlyn (1350 RP)

Arcane-Skins, die ihr nicht mit RP kaufen könnt: