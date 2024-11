League of Legends Worlds: Faker gewinnt mit T1 zum fünften Mal den Titel

Am 2. November 2024 fand die Weltmeisterschaft von League of Legends statt. Riot Games' MOBA erschien 2009 und hielt die erste Weltmeisterschaft 2011 in Schweden ab. 2024 traten das koreanische Team SKT T1 und das chinesische Team Bili Bili Gaming in der Londoner O2-Arena gegeneinander an. In einem "Best of 5"-Format kämpften die Finalisten um den Weltmeistertitel und den Pokal. Die Krone ging diesmal an T1, die drei Spiele für sich entscheiden konnten. Damit gewinnt das Team rund um den legendären Mid-Laner Faker zum fünften Mal die Worlds.

Die Pokalsammlung von T1 wächst

Nach der Eröffnungszeremonie, bei der dieses Jahr der Auftritt von Linkin Park im Vordergrund stand und ihren Worlds Song “Heavy is the Crown” performte, ging es auch schon mit den Spielen los. Das erste Match gewann BLG, nachdem sie sich den ersten Kill des Finales erschreckend früh sicherten und ihren Goldvorsprung immer weiter aufbauten. Im zweiten Spiel ging der erste Kill wieder an BLG und das auf unheimlich ähnliche Weise wie im letzten Match. Dennoch schaffe es T1 schnell die Führung zu übernehmen und zeigte, dass auch sie in der Lage waren ein Spiel souverän und sauber zu beenden.

Nachdem beide Teams sich von ihrer besten Seite gezeigt hatten, ging es weiter mit Match Nummer drei. Dieses konnte wieder BLG für sich beanspruchen und lag somit nur noch einen Sieg vom Pokal entfernt. Nur noch einen Sieg von ihrem allerersten Weltmeisterschaftstitel. Die Fans hingegen schienen sich eher fünf Spiele zu wünschen und genau das bekamen sie. Faker, Gumayusi, Keria, Oner und Zeus gewannen das vierte Spiel und verlängerten so den Abend für die gehypte Halle.

Nur noch einen Hit vom Worlds-Sieg entfernt. Die ersten Fans springen bereits aus ihren Sitzen auf.

Beide Teams konnten überzeugen. Knight, Gin, Xuni, Elk und On von Bili Bili Gaming zeigten wunderschön aggressive Teamkompositionen mit unvorhergesehen Blitzcrank- oder Jarvan-IV-Picks, konnten T1 mit einigen Flanken überraschen und sicherten sich in jedem einzelnen Match das erste Blut. SKT T1 bewahrten jedoch stets die Ruhe und schafften es, die letzte Runde für sich zu entscheiden. Im späteren Spielverlauf war das Team bei einer Führung kaum noch aufzuhalten. Die Halle donnerte vor Jubel, als sich die Spieler in den Armen lagen, zur Trophäe hinaufrannten und diese öfter in die Luft hoben, als ich bereit war mitzuzählen.

Zum fünften Mal gewinnt das koreanische Team die Weltmeisterschaft und kann seinen Titel vom letzten Jahr auch noch verteidigen. Midlaner Faker wird außerdem zum MVP gekührt.