Mel aus League of Legends kann viele feindliche Ults nicht nur negieren, nein, sie schickt sie an die Gegner zurück - und das nur mit ihrer W

Weil Riot Games Mel nicht direkt mit ihren Fähigkeiten ankündigen konnte, gibt es jetzt noch eine Meldung zum neuen Champion. Mit welchem Kit Mel in der Kluft in den Krieg zieht, wurde nun offiziell bestätigt. Bisher kannten wir nur ihre Fähigkeit, gegnerische Projektile völlig unversehrt an den jeweiligen Feind zurückzuschicken. Das ganze Ausmaß von Mels Zerstörungskraft gibt es jetzt im Champion-Spotlight.

League of Legends Genre: MOBA

Plattform: PC

Release: 27. Oktober 2009

Entwickler / Publisher: Riot Games / Riot Games

Mels Fähigkeiten im Überblick

Mel Medarda ist der zweite Champion, der es direkt von Arcane nach League of Legends schafft. In der Kluft der Beschwörer wird Mel als Erbin ihres Hauses und als Noxianerin dargestellt. Hier könnt ihr sie als Magierin in der Mitte oder als Unterstützerin auf der Botlane spielen. Dabei soll sie recht anfängerfreundlich gestaltet sein.

Für Mel geht ihre Reise nach dem Finale der Netflix-Serie also noch etwas weiter. Nach den Geschehnissen in Arcane und ihren frisch erweckten Fähigkeiten segelt sie zurück nach Noxus, um nach Antworten zu suchen. So viel zur Lore von Mel. Jetzt widmen wir uns endlich ihren Skills.

Searing Brilliance (Passive): Mel erhält drei zusätzliche Projektile für ihren normalen Angriff. Die Projektile können bis zu einer Anzahl von neun gesteigert werden, indem Mel eine ihrer Fähigkeiten nutzt. Mels Angriffe und Fähigkeiten verleihen dem Ziel den Schadenseffekt Overwhelm. Bei genügend Stacks wird das Ziel sofort exekutiert.

Radiant Volley (Q): Hier feuert Mel explodierende Projektile ab, die in einem von ihr bestimmten Bereich landen. Dort verursachen sie an allen Gegnern in Reichweite wiederholt Schaden.

Rebuttal (W): Mel erhält Lauftempo und eine Barriere, die Schaden blockiert und feindliche Projektile zu diesen zurücksendet. Alles, was von einer Yasuo-Wand negiert werden würde, kann Mel reflektieren. Point-and-Click-Skills fliegen direkt zum Verursacher zurück, alle anderen Fähigkeiten fliegen zur Position des Feindes, welche dann eine Chance haben, ihrer eigenen Fähigkeit auszuweichen.

Solar Snare (E): Dieses Projektil sendet Mel aus, um Gegner in dessen Zentrum festzuhalten und Feinde am äußeren Rand zu verlangsamen.

Golden Eclipse (Ult): Mit ihrer Ult fügt Mel allen Champions, die Overwhelm-Stacks besitzen, überall auf der Karte Schaden zu.

Mel bringt also eine Karthus-ähnliche Ult, einen netten CC, ordentlich Schadenspotenzial auf der Passive und eine völlig neue Spielmechanik mit. Das Reflektieren von gegnerischen Fähigkeiten ist enorm stark. Bisher konnten Champions nur Projektil-basierte Ult-Fähigkeiten negieren, sie aber nie an die Gegner zurückschicken. Mit Sylas konnte zwar eine Ult geklaut und gegen die Feinde verwendet werden, allerdings muss der Champion dafür seine eigene Ult einsetzen und auf Cooldown bringen. Mel hat das nicht nötig, sie setzt ihre W ein, erhält keinen Schaden und schickt mal eben eine Jinx-, Veigar- oder Poppy-Ult an die Gegner zurück. Ob das nicht etwas zu stark ist?