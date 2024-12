Leak enthüllt Details zur neuen IP des Days-Gone-Studios: Multiplayer-Features im Fokus

Bend Studio, bekannt für das Open-World-Zombie-Spiel Days Gone, arbeitet an einer neuen IP. Kürzlich wurden erste Informationen und Bilder zu diesem Projekt durch einen Leak veröffentlicht, der die Aufmerksamkeit von der Gaming-Community auf sich zog. Die geleakten Details geben Einblicke in das mögliche Setting, die Spielmechaniken und Live-Service-Elemente des Spiels, während gleichzeitig Raum für Spekulationen bleibt.

Ein erster Blick auf Settings

Das neue Spiel von Bend Studio soll ein militärisches Thema mit einer offenen Welt kombinieren. Hinweise auf Crafting, ein XP-System, eine große Auswahl an Waffen sowie Deckungsmechaniken deuten darauf hin, dass das Gameplay stark auf Individualisierung und strategisches Vorgehen setzen könnte. Die geleakten Informationen stammen von einem ehemaligen UI-Designer des Studios, der zwischen 2022 und 2024 dort tätig war. Unter den geleakten Materialien befinden sich Screenshots von Menüs, Konzeptskizzen und Platzhaltern, die teilweise mit Assets aus Days Gone erstellt wurden. Diese Designs geben einen ersten Eindruck von der möglichen Struktur und Ästhetik des Spiels.

Multiplayer-Fokus im Spiel

Besonders interessant sind die Hinweise auf Multiplayer- und Live-Service-Elemente. Funktionen wie "Rank"- und "Wardrobe"-Räume sowie Arena-ähnliche Mehrspieler-Settings deuten darauf hin, dass Bend Studio möglicherweise an einem AAA-Multiplayer-Spiel arbeitet. Solche Mechaniken könnten das Spiel in direkte Konkurrenz mit anderen Live-Service-Titeln bringen. Das Studio, das 1992 gegründet wurde und seit 2000 zu Sony gehört, hat mit Titeln wie Syphon Filter, Resistance: Retribution und Uncharted: Golden Abyss sein Können bewiesen. Der letzte große Erfolg, Days Gone, erschien 2019 exklusiv für die PS4 und erhielt später einen PC-Port, der dem Spiel neuen Auftrieb verlieh.

Ob das neue Projekt ein Nachfolger zu Syphon Filter oder eine komplett neue Erfahrung wird, ist bislang unklar. Fans spekulieren bereits, dass eine Enthüllung bei den kommenden Game Awards stattfinden könnte. Die Game Awards sind am 13. Dezember 2024 um 01 Uhr. Es bleibt also spannend and was Bend Studio gerade bastelt und ob es den Erwartungen der Fans gerecht wird.