Leak enthüllt unveröffentlichtes Lego James Bond-Spiel: Leider wurde es schon 2016 eingestellt

Ein geleakter Teaser eines unveröffentlichten Lego James Bond-Spiels sorgt aktuell für viel Gesprächsstoff unter Fans. Der etwa einminütige Trailer wurde zunächst auf einem Discord-Server geteilt, bevor er seinen Weg zu Plattformen wie YouTube und Reddit fand. Die Überschirft "Confidential (TT Games Studio) - Not for distribution" macht deutlich, dass es sich um eine Konzeptarbeit von TT Games handelt. Obwohl der Teaser zeigt, wie viel Potenzial in der Idee steckt, wurde das Projekt leider nie realisiert.

Ein kreativer Mix aus Bond-Ikonen und Lego-Charme

Der Teaser bietet Fans einen Einblick in ikonische James Bond-Darstellungen und Filmszenen, darunter aus "Live and Let Die" und "A View to a Kill". Statt sich auf einen einzelnen Bond-Darsteller oder Film zu beschränken, setzte TT Games auf eine Mischung verschiedener Filme, um die Vielfalt des Franchises abzubilden. Ziel des Trailers war es, The Lego Group (TLG) von der Idee eines vollständigen Spiels zu überzeugen.

Comment

by u/kecskecske6 from discussion

in legogaming Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Warum das Lego James Bond-Spiel scheiterte

Im Subreddit gab der User @LEGOGameMuseum ein wenig Kontext zu dem Scheitern des Projektes. "Dies war tatsächlich nicht für Lego Dimensions Jahr 3 gedacht [wie im Reddit-Thread beschrieben], sondern wurde als Pitch für The Lego Group produziert, um sie davon zu überzeugen, ein vollständiges Spiel zu genehmigen. Es wurde während des letzten Jahres entwickelt, in dem an Dimensions gearbeitet wurde, als TT bereits wusste, dass Dimensions kein drittes Jahr an Inhalten erhalten würde", heißt es.

Comment

by u/kecskecske6 from discussion

in legogaming Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Erneut entschied TLG, dass Bond nicht geeignet sei, und legte ein Veto gegen das Projekt ein. Ich denke, dies wurde in den Daten einer Dimensions-Version gefunden, was die Verwirrung erklärt. Das war etwa 2016, und LEGO war speziell mit der Gewalt und den sexuellen Anspielungen nicht zufrieden", fügte der User in einem Folgekommentar hinzu.

Charaktere wie Pussy Galore und Plenty O'Tool wurden als ungeeignet empfunden, ebenso wie bestimmte Aspekte von Bonds Action- und Beziehungsgeschichten. TT Games hätte eine kinderfreundliche Umsetzung realisieren können, doch Warner Bros. bevorzugte Projekte mit eigenen Marken.

Das unveröffentlichte Lego James Bond-Spiel bleibt ein spannendes "Was-wäre-wenn"-Projekt. Mit der wachsenden Offenheit von TLG für experimentelle Spielideen wäre es möglich, dass das Konzept eines Tages wieder aufgegriffen wird, es erscheint aber doch eher unwahrscheinlich. Eins ist jedoch sicher: die Lego-Welt bleibt voller Überraschungen – auch ohne James Bond.