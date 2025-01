Leak zu neuer Sims 4-Erweiterung namens "Businesses & Hobbies": Große Jubiläumsfeier steht an und Fans können sich auf die Motherload Season freuen

Die Sims 4 könnte schon bald eine neue Erweiterung erhalten. Laut einem Leak des Dataminers anadius soll das nächste Erweiterungspack "Businesses & Hobbies" heißen.

Während offizielle Informationen seitens EA noch ausstehen, deutet der Name darauf hin, dass Sims in Zukunft neue Karrieremöglichkeiten sowie mehr Aktivitäten für ihre Freizeit erhalten könnten. Auch von Bonusinhalten für Frühkäufer ist die Rede, jedoch gibt es dazu bisher keine konkreten Details. Sollte sich der Leak bewahrheiten, könnte die Erweiterung an das beliebte Sims 2 Open for Business oder Sims 3 Into the Future anknüpfen, die beide wirtschaftliche Aspekte ins Spiel brachten.

Die Sims 4 Genre: Lebenssimulation

Plattform: PS4, Xbox One, PC

Release: 02. September 2014

Entwickler / Publisher: Maxis / Electronic Arts

Just names this time:



Businesses & Hobbies Expansion Pack + Set Up Shop (bonus content if you buy early)



Got that info 8h ago but wanted more details. There's still nothing. — anadius (@anadius) January 29, 2025

Maxis plant große Events und Überraschungen

Am 4. Februar 2025 feiert Die Sims sein 25-jähriges Jubiläum. Entwickler Maxis hat dazu eineMini-Roadmap veröffentlicht, die zahlreiche Events und Inhalte ankündigt. Geplant sind kostenlose Inhalte für Sims 4, Events für The Sims FreePlay und ein 25-stündiger Jubiläums-Livestream. Besonders mysteriös ist eine Ankündigung für den 25. Februar 2025, die mit einem Augen-Emoji versehen ist – möglicherweise ein Hinweis auf eine größere Enthüllung oder eine Überraschung für Fans.

Start der "Motherlode Season" bringt frische Inhalte

Neben den Jubiläumsfeierlichkeiten startet am 6. Februar 2025 die "Motherlode Season", bei der viele Fans die offizielle Ankündigung der neuen Erweiterung erwarten. Bereits vorher, am heutigen 30. Januar 2025, erscheinen zwei neue Creator Kits, die das Spiel um zusätzliche Möbel und Outfits erweitern:

Refined Living Room Kit von pierisim bringt moderne und klassische Wohnzimmereinrichtungen.

Business Chic Kit von madlensims bietet elegante Büro-Kleidung für Sims, passend zur möglichen Business-Thematik der kommenden Erweiterung.

Die Sims 4 begeistert noch immer viele Spieler sogar auch nach so vielen Jahren, es bleibt also spannend, was noch alles auf die Sims-Community kommen wird bei diesen Feierlichkeiten. Zudem gibt es Gerüchte, dass am 31. Januar 2025 auch ein Re-Release von die Sims und die Sims 2 erscheinen könnte.