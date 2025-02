Ein Leaker deutet an, dass ein Final Fantasy 9 Remake erst 2026 veröffentlicht wird - Trotz der vielen Gerüchte gibt es aber noch keine Bestätigung dafür

Immer wieder kommt es zu Gerüchten über ein mögliches Remake von Final Fantasy 9 – und das schon seit 2023. Nun gibt es laut einem Leaker neue Hinweise, dass Square Enix weiterhin an einem Remake arbeitet, welches allerdings erst 2026 erscheinen soll.

Final Fantasy IX Genre:Rollenspiel

Plattform: PS, PS3, PS4, Android, iOS, Xbox One, PC

Release: 7. Juli 2000

Entwickler / Publisher: Square Enix/ Square Enix

Leaker deutet auf 2026-Release

Der Leaker NatetheHate erklärte, dass sich ein Remake von Final Fantasy 9 zwar in Arbeit befindet, aber frühestens 2026 erscheinen soll. "Beide befinden sich weiterhin in aktiver Entwicklung. FF9R wird voraussichtlich nicht 2025 auf den Markt kommen. Vielleicht wird es 2026 auf den Markt kommen", schrieb er in einem X-Thread. Square Enix selbst hat das Projekt jedoch bisher nicht offiziell bestätigt. Trotzdem gibt es einige Hinweise, die für dessen Existenz sprechen. Final Fantasy 9 erschien ursprünglich im Jahr 2000 für die PlayStation und brachte die Serie nach mehreren futuristischen Settings zurück zu ihren mittelalterlichen Fantasy-Wurzeln. Das Spiel wurde von Fans geliebt und konnte sich über 5,5 Millionen Mal verkaufen.

FF14-Produzent dämpft Hoffnungen

Trotz der anhaltenden Gerüchte hat Final Fantasy 14-Produzent Naoki Yoshida in einem Interview mit jpgames klargestellt, dass die Crossover-Kollaboration zwischen Final Fantasy 14 und Final Fantasy 9 kein Beweis für ein Remake sei. Dennoch sei ihm bewusst, dass viele Fans sich eine Neuauflage wünschen.

Bis Square Enix das Projekt offiziell ankündigt, müssen sich Fans jedoch anderweitig beschäftigen. Eine beliebte Option ist der Moguri Mod, ein Fan-Projekt, das die Grafik von Final Fantasy 9 verbessert. Die Mod bringt hochauflösende Texturen, Widescreen-Support, eine verbesserte Framerate und zahlreiche weitere Optimierungen – eine gute Möglichkeit, das klassische Rollenspiel in halbwegs moderner Grafik zu erleben. Auch die Soundqualität und Benutzeroberfläche wurden durch die Mod spürbar verbessert.

Ob und wann Square Enix das Final Fantasy 9 Remake offiziell ankündigt, bleibt abzuwarten. Es bleibt spannend, ob Nate the Hates Gerüchte sich wirklich bewahrheiten oder Fans sich vergeblich Hoffnungen machen. Bis dahin müssen sich Fans wohl noch in Geduld üben – oder mit Mods wie dem Moguri Mod das Original in bestmöglicher Form genießen.