Leaker deutet Reveal zu God of War Ragnarök für Ende Juni an

Wann erscheint God of War Ragnarök? Eine der wichtigsten Fragen, die Fans aktuell beschäftigt, könnte bald beantwortet werden.

Zumindest deutet das ein bekannter und zuverlässiger Leaker namens The Snitch an.

Ende Juni könnt es spannend werden

Auf Twitter postete The Snitch ein GIF zu God of War mit einer Reihe von Zahlen. Die ergeben zusammen 11110. Fans sind überzeugt, dass diese Binärzahlen für die Zahl 30 stehen. Sie vermuten einen Reveal am 30. Juni 2022.

Das wäre wiederum ein Donnerstag, an dem üblicherweise State-of-Play-Ausgaben ausgestrahlt werden.

Weitere Meldungen zu God of War Ragnarök:

Ebenso stimmt das mit früheren Berichten überein, wonach Ende des Monats mehr über das Spiel zu hören sein werde.

Letztlich ist bisher aber nichts bestätigt, von offizieller Seite gibt es bisher keine Neuigkeiten zu God of War Ragnarök oder zu einer möglichen Ankündigung beziehungsweise einem Livestream zum Spiel.