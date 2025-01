Legacy of Kain: Zwei brandneue Projekte angekündigt, aber es ist vermutlich nicht das, was ihr euch insgeheim erhofft habt

Es sind zwei neue Projekte zu Legacy of Kain in Arbeit, um neue Spiele handelt es sich dabei allerdings nicht.

Vielmehr werden eine Enzyklopädie und ein Tabletop-RPG-Set zur Reihe veröffentlicht.

Legacy of Kain anders erleben

Für diese beiden neuen Projekte hat Lost in Cult mit Crystal Dynamics zusammengearbeitet, damit alles möglichst originalgetreu ist.

Einerseits hätten wir da die Enzyklopädie, die auf den Namen Legacy of Kain: The Book of Nosgoth hört. Hier könnt ihr unter anderem neue Artworks, Einblicke hinter die Kulissen und weitere Informationen über die Welt von Legacy of Kain erwarten.

"Legacy of Kain: The Book of Nosgoth ist die offizielle Enzyklopädie, die die Geschichte, die Charaktere und die Entwicklung der Serie beschreibt", heißt es. "Das von dem erfahrenen Spielejournalisten Nic Reuben (Rock Paper Shotgun) geschriebene The Book of Nosgoth enthält Abschnitte, die den verschiedenen Orten, Fraktionen und Bewohnern von Nosgoth gewidmet sind, sowie eine detaillierte Zeitleiste der epischen Rivalität zwischen Kain und Raziel."

"Darüber hinaus finden die Leser hier Original-Konzeptzeichnungen, Skizzen, Karten, exklusive Behind-the-Scenes-Interviews mit den Entwicklern und eine Archivstudie über die Entstehung aller fünf Spiele, die Einblicke in die Arbeit der Künstler und Visionäre hinter dem Gothic-Meisterwerk bietet."

Das Tabletop-RPG-Set trägt wiederum den Namen Legacy of Kain: Scourge of the Sarafan und basiert auf dem bekannten MÖRK-BORG-Regelset.

"Die Spieler verkörpern Krieger-Priester des Sarafan-Ordens, die sich durch die gefrorenen Seen, bitteren Berge und tiefen, sonnenlosen Wälder Nosgoths wagen", heißt es dazu. "Mit sechs spielbaren Klassen, Sarafan-Waffen und -Zaubern und einem Bestiarium nächtlicher Schrecken können die Spieler ihren Weg in einer Kampagne finden, die sich auf Vampirjagden, die verborgene Geschichte Nosgoths und Übergriffe in das Spektralreich konzentriert."

Vorbestellungen des Buches und des Tabletop-RPG-Sets sind ab heute über die Crowdfunding-Plattform BackerKit möglich.