Kehrt Legacy of Kain: Soul Reaver endlich zurück? Dieser Hinweis kann kein Zufall sein

Die beiden Action-Adventures Legacy of Kain: Soul Reaver und Soul Reaver 2 erhalten anscheinend ein Remaster.

Zumindest deuten das Hinweise von der aktuell stattfindenden San Diego Comic-Con an.

Zurück auf modernen Plattformen

An einem Stand wurde beispielsweise Merchandise zu Soul Reaver entdeckt, bei dem auf den Labels klar und deutlich "Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered" aufgedruckt ist.

Was ja eigentlich kein Zufall oder Fehler sein kann, den man mal eben so macht.

Gut möglich, dass eine entsprechende Ankündigung noch im Rahmen der San Diego Comic-Con erfolgt.

Crystal Dynamics hatte im November 2022 mitgeteilt, dass sich Fans "laut und klar" ein Revival wünschen. Es sieht so aus, als würde dieser Wunsch zumindest schon einmal in dieser Form in Erfüllung gehen.