Zelda trifft LEGO: Deku Baum mit 2 Designs? Release-Monat und weitere Details geleakt

Dass in diesem Jahr ein Lego-Set des Deku-Baums aus The Legend of Zelda erscheinen soll, darüber haben wir bereits zu Jahresanfang berichtet.

Nun sind weitere Details dazu von verschiedenen Lego-Blogs aufgetaucht, unter anderem berichtet etwa Bricktastic darüber, die normalerweise recht gut informiert sind, was unangekündigte Lego-Sets anbelangt.

Kein günstiger Baum

Bereits zuvor wurde berichtet, dass dieses Set rund 2.500 Teile umfassen soll. Neuesten Informationen zufolge wird es am 1. September 2024 veröffentlicht und soll 300 Euro kosten.

Ihr könnt demnach zwei verschiedene Designs des Deku-Baums damit bauen (nur eins gleichzeitig). Eines basiert demnach auf The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das andere auf The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Des Weiteren seien vier Minifiguren mit dabei: Classic Link, Young Link sowie Link und Zelda aus Breath of the Wild. Zwei neue Teile sollen wiederum den Hylia-Schild und die Ocarina darstellen.

Es wäre das erste Set von Lego zu The Legend of Zelda, nachdem man bereits mehrere allgemeine Sets sowie Sets zu den Reihen Super Mario und Animal Crossing veröffentlicht hat.