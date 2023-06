Lego 2K Drive: Das beste Auto bauen und wie die Werte funktionieren.

Mit Lego 2K Drive bekommt ihr ein neues und auch familienfreundliches Arcade-Rennspiel. Und es greift auch den Lego-Aspekt gut auf, indem es euch Autos bauen lässt, wofür ihr zahlreiche verschiedene Lego-Elemente einsetzen könnt.

Dazu dient die Werkstatt, in der ihr eure Straßenautos, Off-Road-Fahrzeuge und Boote individuell zusammenstellen oder vorhandene Designs anpassen könnt. Aber bringt euch das in Lego 2K Drive auch viel? Gibt es so etwas wie das beste Auto überhaupt? Und welche Rolle spielen die verschiedenen Werte? Unser Guide hat Antworten für euch.

Gibt es das beste Auto in Lego 2K Drive?

Das ist schwierig zu sagen. Es gibt vermutlich nicht das eine Auto, das sich für alle Situationen am besten eignet. Ihr müsst experimentieren und anhand verschiedener Werte und Statistiken schauen, was einerseits für euch und andererseits für die vor euch stehende Herausforderung am besten passt.

Dabei geht es um drei Kernelemente, die hier eine wichtige Rolle spielen: Statistiken, Gewicht und Extras.

Ihr baut von Grund auf neue Autos oder passt vorhandene an.

Wie funktionieren die Statistiken in Lego 2K Drive?

Die Statistiken sind die vier Kernwerte eines jeden Fahrzeugs in Lego 2K Drive. Sie sind zugleich an euren Level gebunden und wenn ihr im Level aufsteigt, steigen auch die Statistiken.

Diese Statistiken gibt es:

Höchstgeschwindigkeit

Beschleunigung

Energie

Handling

Auf welchen dieser Werte ihr besonders achten sollt, hängt auch von eurer Spielweise ab. Möchtet ihr aggressiv spielen, empfiehlt es sich, eher auf Energie zu gehen. Damit einher geht auch höheres Gewicht, wodurch ihr aber langsamer werdet.

Möchtet ihr möglichst schnell unterwegs sein, müsst ihr auf ein leichtes Fahrzeug setzen. Ein mittleres Gewicht eignet sich wiederum gut, wenn ihr einen guten Allrounder haben möchtet. Mit Extras könnt ihr das dann noch weiter individualisieren.

Wie wirkt sich das Gewicht in Lego 2K Drive aus?

Das Gewicht eures Fahrzeuges wirkt sich auf dessen Handling aus, ihr kennt das ja mit Sicherheit schon aus anderen Rennspielen. Ein schweres Fahrzeug ist etwa nicht nur in der Lage, mehr Schaden einzustecken, es kann auch mehr austeilen.

Ein leichtes Fahrzeug ist dafür umso anfälliger, aber eben auch schneller. Das kann mitunter auch vom Rennen abhängig sein, ob ihr jetzt ein schnelleres, wendigeres Fahrzeug braucht oder mehr Gewicht benötigt, um euch durchzusetzen.

Bei jedem Fahrzeug wird euch das Gewicht angezeigt und indem ihr daran herumbastelt, könnt ihr es entsprechend anpassen.

Folgende Gewichtsklassen gibt es in Lego 2K Drive:

Sehr leicht

Leicht

Mittel

Schwer

Sehr schwer

Massiv

Wie bringen Extras in Lego 2K Drive?

Wenn ihr die Rennpakete in Lego 2K Drive festlegt, habt ihr zusätzlich die Möglichkeit, die Y-Taste zu drücken und Extras an einem Fahrzeug anzubringen. Dabei handelt es sich um unterschiedliche Boni, die ihr im Spielverlauf sammelt.

Bis zu drei Extras lassen sich in der höchsten Klasse ausrüsten, anfangs ist es nur ein Extra. Klasse C ist die erste Klasse, in der ihr euch bewegt, hier empfiehlt sich besonders der Beschleunigungsboost, um euch anfangs einen kleinen Vorteil zu verschaffen.

Extras verschaffen euren Autos noch einen zusätzlichen Bonus.

Viel Spaß in Lego 2K Drive!

Mehr hilfreiche Inhalte zu Lego 2K Drive:

Lego 2K Drive: 5 wichtige Tipps für den Start ins Spiel