Lego Brawls bringt chaotische Minifigurenkämpfe im September auf die Konsolen

Lego Brawls lässt das "Minifiguren-Chaos" im September auch für Konsolenspieler beginnen. Zuvor veröffentlichte Bandai Namco das Kampfspiel für Apple Arcade veröffentlicht.

Mit Lego-Minifiguren kloppen - wie früher

Ab dem 2. September soll das Lego-Pendant zu Smash Bros. auf Nintendo Switch, PlayStation 4, PS5, Xbox One und Xbox Series erscheinen. Ein neuer bunter Teaser feiert das kommende Konsolen-Debüt mit Hot Dogs, Raketen und ganz viel Chaos in der Welt der beliebten Plastikfiguren.

In Lego Brawls könnt ihr allein oder mit bis zu acht Spielern Minifiguren sammeln und mit diesen in den Kampf ziehen, um die Rangliste zu erobern. In der Beschreibung im Shop heißt es: Erfinde die ultimativen Minifiguren-Kämpfer und bahne dir deinen Weg durch all deine Lieblings-Lego-Themen im ersten Team-Action-Brawler im Lego-Universum."

Ihr könnt "mit Freunden zu Hause oder auf der ganzen Welt" spielen und erlebt die unterschiedlichsten Themenbereiche von Lego. So etwa die verwegenen Ufern der Barracuda-Bucht, die versumpften Höhlen von Ninjago Seabound, einen staubigen Wildwest-Saloon und den mythischen Dschungel von Monkie Kid. Um eure Figuren zu stärken gibt es Power-Ups und motivierende Emotes.

Auch einen Battle-Royale-Modus, bei dem jeder gegen jeden kämpft, gibt es in Lego Brawls.