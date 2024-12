Lego Endurance: Lohnt es sich, das legendäre Schiff nachzubauen?

Ihr habt mal wieder Lust, ein Schiff aus Lego-Steinen zu bauen? Eines, das vielleicht nichts mit Piraten und Co. zu tun hat? Da kommt die Endurance, das legendäre Schiff des Polarforschers Sir Ernest Shackleton, ins Spiel. Trotz ihres Scheiterns erlangte das Schiff Bekanntheit, im Jahr 2022 entdeckte man das Wrack des zweiten Schiffes der British Imperial Trans-Antarctic Expedition auf dem Meeresboden vor der Küste der Antarktis. Und nun könnt ihr es selbst nachbauen. Wenn ihr dafür etwas tiefer in euren Geldbeutel abtaucht.

Die Endurance (10335) Release: 01.11.2024

Setnummer: 10335

Preis: circa 270 Euro

Anzahl Teile: 3.011

Preis pro Teil: circa 8,30 Cent

Preis pro Gramm: circa 8,34 Cent

Minifiguren: 0

Größe: 47 cm x 80 cm x 24 cm

Da es sich um ein symmetrisches Schiff handelt, solltet ihr nicht davon überrascht sein, dass sich beim Zusammenbau mehrere Abschnitte wiederholen, nur eben etwas gespiegelt. Dennoch hat es im Großen und Ganzen Spaß gemacht, die Endurance Stück für Stück zusammenzubauen. Am Ende kommt dabei ein 80 cm langes und dank seiner drei Masten 47 cm hohes Werk heraus. An Deck gibt es ein paar Details zu sehen und es sind insgesamt zehn Segel und eine Flagge enthalten, die ihr unter anderem mithilfe von zwei Seilen zum Abschluss anbringt.

Ich würde sagen, das alles ist nicht allzu knifflig. Zum Glück muss man hier nicht mehr, im Gegensatz zu früher, selbst noch kleine Knoten in die Seile machen, vielmehr werden sie mithilfe von Lego-Steinen an den jeweiligen Enden befestigt. Für meinen Geschmack etwas zu fummelig gestaltet sich der Zusammenbau der Strickleitern, mit denen man zu den Masten kommt. Dabei handelt es sich nicht etwa um fertige Elemente, ihr steckt diese Teil für Teil zusammen. Etwas wackelig wirken am Anfang noch die drei Masten, doch sobald ihr die beiden Seile angebracht habt, sind diese definitiv stabiler. Zwei der Segel werden übrigens direkt mit den Seilen verbunden, den Rest bringt ihr an Lego-Elementen an, die an den Masten verteilt sind.

Erfreulich ist wiederum, dass es hier keinerlei Sticker gibt. Wenn es Steine mit Details gibt, dann sind diese bedruckt, zum Beispiel Seekarten, der Name des Schiffs an dessen Heck oder eine Plakette, die ihr am Standfuß anbringt. Das gilt gleichermaßen für die Bullaugen, wobei jedoch auffällt, dass bei manchen Bullaugen-Steinen nicht zentriert bedruckt wurde. Das merkt man auf größere Distanz vielleicht nicht so wirklich, Detailversessene werden sich allerdings daran stören. Und es ist eigentlich nichts, was bei diesem Preis passieren sollte.

Lego Endurance - Bilder 1 of 34 Attribution

Schade fand ich zudem, dass hier keine Minifigur von Sir Ernest Shackleton dabei ist. Zumal es eine gibt! Shackleton und der Fotograf Frank Hurley sind Teil des GWP (Gift with Purchase) "Shackletons Rettungsboot", das für begrenzte Zeit zur Einführung des Sets in Lego Stores als Gratisbeigabe zu haben war. Meines Erachtens nach hätte zumindest noch die Shackleton-Figur mit ins Hauptset gehört.

Ja, die Endurance mag am Ende keinen Minifigur-Maßstab haben (dann wäre sie noch ein gutes Stück größer), aber man hätte ihn auch neben der Plakette auf dem Standfuß platzieren können. Ansonsten lassen sich bei dem Set noch einzelne Decksegmente abnehmen, wodurch ihr einen Blick auf die Backbord- und Steuerbordkabinen sowie auf die Dampfmaschine werfen könnt. Mithilfe des Steuerrads lässt sich zudem das Ruder bewegen. Somit ist die Endurance am Ende ein reines Display-Modell.

Es ist nicht das günstigste Schiffsmodell von Lego und es gibt ein paar Kritikpunkte, die euch stören könnten. Das, was am Ende dabei herauskommt, gefällt mir letztlich jedoch im Großen und Ganzen. Ich mag das Modell der Endurance, es ist schön groß und fällt im Regal definitiv auf. Zu dem Preis hätte für mich, wie schon erwähnt, noch eine Shackleton-Figur dazugehört, das ist meiner Ansicht nach der größte Kritikpunkt am Set. Und dass die Bullaugen nicht allesamt zentriert bedruckt wurden, ist ein Fehler, der eigentlich nicht passieren sollte. Vereinzelt kann es außerdem ein wenig fummelig werden, größtenteils macht der Bau jedoch keine Probleme und ist eine unterhaltsame Angelegenheit. Ob euch das dann diesen Preis wert ist oder ob ihr wartet, bis das Set ins Angebot kommt oder noch bei anderen Händlern auftaucht, müsst ihr aber mit euch selbst ausmachen.

