LEGO Harry Potter am Black Friday: Schnappt euch Sets mit bis zu 34 Prozent Rabatt

Das Bauen von Lego ist ein tolles Hobby - aber auch ein teures. Wer sich das ein oder andere Set mehr ins Regal stellen will, kann bei den aktuellen Black-Friday-Angeboten sparen. Vielleicht wollt ihr die Sets lieber verschenken? Diese beiden Lego-Sets zu Harry Potter haben dank Rabatt auch den perfekten Preis, um sie euren Liebsten zu Weihnachten zu schenken.

Black-Friday-Rabatte bei Lego Harry Potter

Sammeln, bauen, spielen. Das lieben nicht nur Kinder. Auch viele Erwachsene haben sich in den Bauspaß verliebt und gönnen sich hier und dort mal ein hübsches kleines Set. Für viele große Franchises bietet Lego bereits Umsetzungen an. So auch für Harry Potter. Wer seine Sammlung vervollständigen will, kann zum Black Friday diese beiden Sets mit einem netten Rabatt kaufen:

Sehen wir uns diese Sets mal im Detail an. Beim Bootshaus von Schloss Hogwarts erhaltet ihr insgesamt 350 Teile. Das Set ist also schnell aufgebaut und spielbereit. Im Set enthalten sind das Bootshaus und zwei Boote mit Platz für je zwei Minifiguren. Im Inneren des Bootshauses könnt ihr sogar die Boote festmachen und es gibt sogar ein kleines Versteck, das ihr aufschieben könnt.

Natürlich gibt es auch ein paar Minifiguren. Mit dabei sind Harry Potter, Professor McGonagall, Neville Longbottom, Dean Thomas und Hermine Granger. Wo Harry ist, darf auch Hedwig nicht fehlen. Die Schneeeule ist ebenfalls Teil des Sets - ebenso wie Nevilles Kröte Trevor. Zusätzlich enthält das Set eins von 14 zufälligen Hogwarts-Porträts zum Sammeln.

Bei Ollivanders & Madam Malkins Anzüge ist schon etwas mehr dabei. Insgesamt 744 Teile hat das Set und bringt einige Details für eine schöne Shopping-Tour in der Winkelgasse mit. So könnt ihr den berühmten Zauberstabladen von Ollivanders besuchen und euch einen von 26 Zauberstäben aussuchen. Auch die gleitende Leiter ist im Laden, ebenso wie Harry Potters Zauberstab.

Sechs Minifiguren sind außerdem dabei. Darunter Harry Potter, Garrick Ollivander, Madam Malkin, eine Hexe, mit einem kleinen Blumenwagen und zwei weitere Schüler.

