Lego Harry Potter Collection (PS5, Xbox Series X/S, Steam) im Test - Viel hat sich hier nicht getan

Die Lego Harry Potter Collection lässt sich jetzt auch auf den neuesten Konsolen spielen, technisch hat sich dabei jedoch nicht allzu viel getan.

Neu sind die Lego-Spiele rund um die Harry-Potter-Filme mitnichten, aber es gibt sie nun auf neuen Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X/S und Steam. Insgesamt ist das ein prall gefülltes Paket, doch was genau hat sich hier bei dieser Neuveröffentlichung getan? Hat sich überhaupt etwas getan? Nun, leider nicht so viel, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte.

Lego Harry Potter Collection Release: 08.10.2024

Erhältlich für: PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Getestete Version: Xbox Series X

Genre: Action-Adventure

Entwickler: TT Games, Double Eleven / Warner Bros. Games

Preis: ca. 40 Euro (PC, PS5, Series X/S)

Viel Spiel in einer Sammlung

Die Lego Harry Potter Collection umfasst zwei Spiele: Lego Harry Potter: Jahre 1-4 und Lego Harry Potter: Jahre 5-7. Das erste Spiel deckt die ersten vier Filme ab, das zweite Spiel die letzten vier. Kurz gesagt: Ihr bekommt hier also grundsätzlich schon einmal viel Inhalt für euer Geld. Das erste Spiel erschien 2010, das zweite folgte wiederum 2011. Seitdem sind also einige Jahre vergangen.

Kurz gesagt ist es so, dass man den Spielen ihr Alter einfach anmerkt. Technisch sieht man auf jeden Fall die Unterschiede zu moderneren Lego-Spielen, etwa das kommende Lego Horizon Adventures. Es ist auch nicht so, dass das hier umfassende Remasters wären, vielmehr sind es mehr oder weniger direkte Portierungen der klassischen Titel auf die modernen Plattformen. Charaktere sprechen zum Beispiel nicht wirklich und unterhalten sich primär über Gesten und auch die Umgebungen wirken häufig etwas altbacken.

Es gibt Verbesserungen bei Beleuchtung und Schatten, aber ich würde nicht sagen, dass das groß auffällt. Der Hauptunterschied ist eigentlich, dass ihr die Lego Harry Potter Collection in 4K bei 60 fps spielen könnt. Somit sieht es wenigstens knackscharf aus und wird zur besten Art, diese Collection zu spielen.

Lego Harry Potter Collection - Screenshots 1 of 7 Attribution

Bekannter Ablauf

Darüber hinaus bleibt vieles so, wie man es kennt. Level für Level spielt ihr die einzelnen Filme nach, schaltet insgesamt mehr als 350 Charaktere frei, löst Geheimnisse und sucht beim zweiten Durchspielen im freien Spiel nach versteckten Geheimnissen. Dazu der typische Lego-Humor und fertig ist das klassische Lego-Spiel. Versteht mich nicht falsch, das macht alles immer noch Spaß, gerade zu zweit, doch zu viel solltet ihr euch von dieser Collection nicht erwarten.

Insofern ist das hier mehr eine gute Gelegenheit für alle, die sich bisher nicht mit den Lego-Harry-Potter-Spielen befasst haben. Ihr bekommt sie alle zusammen und spielt sie auf die, für ihre Verhältnisse, bestmögliche technische Art. Nicht mehr und nicht weniger. Und ja, da steckt eine Menge drin, was euch eine ganze Weile beschäftigen wird. Mit einem Koop-Partner ist da gemeinsamer Spaß garantiert.

Übrigens bietet Warner noch einen Rabatt beim Kauf an, um auch diejenigen anzulocken, die Lego Harry Potter schon gespielt haben. Wenn ihr die Collection bereits auf Xbox One oder PlayStation 4 besitzt, zahlt ihr nur den halben Preis. Besitzt ihr eines der beiden Spiele auf Steam, erhaltet ihr 25 Prozent Rabatt auf die Collection. Habt ihr beide in eurer Sammlung, zahlt ihr ebenfalls nur die Hälfte.

Lego Harry Potter Collection - Fazit

In einer Welt, in der wir Remasters oder Neuauflagen sehen, in die deutlich mehr Aufwand fließt, wirkt die Lego Harry Potter Collection fast ein wenig enttäuschend. Zumindest in technischer Hinsicht hinterlässt es nicht den Eindruck, dass sonderlich viel passiert wäre. Ja, es sieht grundsätzlich gut aus, gleichzeitig erkennt man aber auch deutlich das Alter der Spiele an allen Ecken. Dennoch: Wer schon mit anderen Lego-Spielen Spaß hatte, wird den hier definitiv ebenfalls haben. Und das nicht zu knapp, wenn man den umfangreichen Inhalt betrachtet. Am Ende lohnt sich die Collection noch am ehesten für alle, die Lego Harry Potter noch nie gespielt haben und es nachholen möchte. Und wenn ihr die alten Versionen schon besitzt und diese hier unbedingt haben müsst, kriegt ihr sie wenigstens günstiger.

Lego Harry Potter Collection PRO CONTRA Viele Inhalte

Macht genauso viel Spaß wie andere Lego-Spiele

Rabatt für Besitzer früherer Versionen

Fängt die Stimmung der Filme gut ein

Besonders unterhaltsam im Koop-Modus Technisch hat sich außer höherer Auflösung und Framerate wenig getan

Insgesamt merkt man den Spielen ihr Alter sehr häufig an

Ihr könnt die Lego Harry Potter Collection im PlayStation Store, Microsoft Store und auf Steam kaufen.