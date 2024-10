Lego Horizon Adventures: Diese Extras kriegst du bei einer Vorbestellung und in der Digital Deluxe Edition

In etwas mehr als einem Monat erscheint das Action-Adventure Lego Horizon Adventures von Guerrilla Games und Studio Gobo.

Für das Lego-Abenteuer rund um Horizon-Protagonistin Aloy könnt ihr euch einige Extras sichern, wenn ihr den Titel etwa vorbestellt oder die Digital Deluxe Edition kauft.

Diese Boni gibt es für Lego Horizon Adventures

Einerseits gibt es einen Bonus für alle, die sich Lego Horizon Adventures vorbestellen. In dem Fall erhaltet ihr etwa das Schildweberin-Outfit für Aloy.

Noch weit mehr zusätzliche Outfits umfasst die Digital Deluxe Edition. Hier eine Liste der Bonusoutfits dieser Edition:

Banuk-Rüstungs-Outfit

Schatten-Getreue-Outfit

Ratchet-Outfit

Rivet-Outfit

Sackboy-Outfit

"Silberne Aloy"-Outfit

Zusätzlich erhaltet ihr hier noch eine Achterbahn-Anpassung dazu, die ihr im Dorf Mutterherz verwenden könnt.

Im PlayStation Store könnt ihr Lego Horizon Adventures als Standard Edition oder Digital Deluxe Edition vorbestellen. Beide Editionen findet ihr auch auf Steam und im Nintendo Switch eShop.

In Lego Horizon Adventures geht es um Aloy und den Nora-Stamm. Aloy kämpft darum, die Erde vor einem uralten digitalen Dämon und einem Kult von Sonnenanbetern zu retten, die in einer Welt ohne Schatten leben wollen, damit sie die Sonnenstrahlen genießen können, während alles andere um sie herum niederbrennt.

Wie bei Lego-Spielen üblich, könnt ihr eine ordentliche Portion Humor bei der Umsetzung des Horizon-Universums erwarten. Zudem habt ihr die Möglichkeit, online oder im Couch-Koop das Abenteuer zu zweit zu bestreiten.

Das Dorf Mutterherz lässt sich anpassen, unter anderem durch den Bonus in der Digital Deluxe Edition, wodurch ihr ihm einen individuellen Look verpasst. Indem ihr die sich verändernden Level wiederholt, sollt ihr Überraschungen freischalten können. Oder ihr schaut bei der Anschlagtafel in Mutterherz vorbei, um herauszufinden, wie ihr dem Dorf helfen könnt.

Lego Horizon Adventures erscheint am 14. November 2024.