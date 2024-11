Lego Horizon Adventures erreicht auf Steam bisher nicht die Spielerzahlen von Concord

Bei Lego-Spielen erwartet man fast grundsätzlich, dass sie aufgrund der Zugkraft der Marke funktionieren, oder? Zumindest auf Steam tut sich das neue Action-Adventure Lego Horizon Adventures bisher sehr schwer.

So schwer, dass es dem Spiel bisher nicht einmal gelungen ist, die höchste Spielerzahl des gefloppten und begrabenen Concord zu erreichen.

Lego Horizon Adventures floppt auf Steam

Aktuell liegt der Spitzenwert von Lego Horizon Adventures bei 602 gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spielern auf Steam.

Concord schaffte damals nach dem Launch eine Höchstzahl von 697 gleichzeitig aktiven Usern. Das ist nicht viel mehr, letztlich sind aber beide Werte extrem niedrig.

Es ist damit eines von mehreren Sony-Spielen, die sich auf Steam eher schwer tun. Neben Lego Horizon Adventures erzielten etwa auch Sackboy: A Big Adventure, Horizon Zero Dawn Remastered oder das Remake von Until Dawn keine sonderlich guten Zahlen.

Dass die Reviews zum Spiel nicht vor Lob strotzen, hilft wahrscheinlich nicht dabei, Interesse zu generieren. Auf Steam fallen die Reviews "ausgeglichen" aus, 57 Prozent von rund 140 Rezensionen sind positiv. Die Durchschnittswertung auf Metacritic liegt bei 71 Punkten, basierend auf 94 Tests. Der User-Score fällt mit 5,6 Punkten nicht besser aus.

Zu bedenken ist hier natürlich, dass die Spielerzahlen auf der PlayStation 5 und der Nintendo Switch, wo das Spiel ebenfalls erhältlich ist, ganz anders aussehen können. Offizielle Angaben dazu oder zu Verkaufszahlen gibt es bislang nicht.

Lego Horizon Adventures folgt auf die Veröffentlichung eines offiziellen Lego-Sets zum Tallneck aus der Horizon-Reihe. Im kommenden Jahr veröffentlicht Lego sogar noch ein weiteres Set zu Horizon. Auch in Anbetracht des Spiels sieht man wohl Potenzial in der Marke. Ob daraus in Zukunft aber noch mehr wird, bleibt erst einmal abzuwarten.

Lego Horizon Adventures ist seit dem 14. November 2024 für PC, PlayStation 5 und Nintendo Switch erhältlich.