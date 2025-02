Lego Horizon Adventures kostenlos im PlayStation Store ausprobieren: Neue Spieltestversion des Lego-Abenteuers ab sofort verfügbar

Im PlayStation Store könnt ihr Lego Horizon Adventures jetzt kostenlos ausprobieren.

Lego Horizon Adventures Genre: Action-Adventure

Plattform: PC, PS5, Nintendo Switch

Release: 14. November 2024

Entwickler / Publisher: Guerrilla Games, Studio Gobo / PlayStation Publishing LLC

Zumindest dann, wenn ihr ein aktives PlayStation Plus-Abo habt, denn ab sofort gibt es dort eine Spieltestversion.

Erlebt einen Teil von Lego Horizon Adventures

Um ganz präzise zu sein, benötigt ihr dafür ein Abonnement von PlayStation Plus Premium. Ist das der Fall, könnt ihr euch die Spieltestversion im PlayStation Store herunterladen.

Mit dieser ist es dann möglich, Lego Horizon Adventures eine Stunde lang ohne Einschränkungen auszuprobieren.

Die aus den Horizon-Spielen bekannte Aloy begleitet ihr hier bei ihrem Kampf, die Erde von einem uralten digitalen Dämon und einem Kult von Sonnenanbetern zu befreien.

"Reise in eine ferne Zukunft, in der das Land aus LEGO-Steinen besteht und üppige Natur die Erde zurückerobert hat", heißt es. "Lerne den Nora-Stamm kennen, der in der Siedlung Mutterherz lebt, und erhasche einen Blick auf die unglaublichen dinosaurierähnlichen Maschinen, die die Wälder, Berge und Wüsten durchstreifen, die sich jenseits der Dorfmauern erstrecken."

Neben Aloy könnt ihr auch noch andere Charaktere Varl, Teersa und Erend freischalten und ihre Fähigkeiten verwenden, um Maschinen zu bekämpfen und Herausforderungen zu meistern. Spielen lässt sich der Titel entweder alleine oder zu zwei im Coch-Koop-Modus auf einem Bildschirm.

Weiterhin ist es möglich, das Dorf Mutterherz anzupassen und mit verschiedenen Dekorationen auszustatten. Dazu lassen sich verschiedene Gebäude und Ornamente freischalten, ebenso verteilt ihr Outfits an Freunde.

In den Levels könnt ihr obendrein unterschiedliche Fähigkeiten ausprobieren, während an der Anschlagtafel in Mutterherz Aufgaben auf euch warten, mit denen ihr dem Dorf helft.

Ursprünglich wurde Lego Horizon Adventures im November 2024 veröffentlicht. Es ist nicht nur für die PlayStation 5, sondern auch für PC und Nintendo Switch erhältlich.