Lego Horizon Adventures: Zum Launch nicht für die PS5 Pro optimiert

Lego Horizon Adventures erscheint ohne spezielle PS5 Pro Enhanced-Features. Zum Launch bietet das Spiel nur die Grafikmodi Performance und Fidelity. Ob ein PS5 Pro Enhanced-Update mit weiteren Funktionen später hinzugefügt wird, bleibt bisher offen.

Performance und Fidelity statt Enhanced-Features

Im Detail bedeutet dies, dass Lego Horizon Adventures Spielern zwei klassische Optionen bietet. Der Performance-Modus sorgt für eine höhere Bildrate und ein flüssigeres Spielerlebnis, während der Fidelity-Modus auf eine höhere Grafikqualität setzt, jedoch eine niedrigere Bildrate bietet.

Diese Grafikmodi stehen sowohl für die Standard-PS5 als auch die PS5 Pro zur Verfügung, was Fans, die auf spezielle Pro-Features gehofft hatten, möglicherweise enttäuschen könnte. Das Fehlen von PS5 Pro Enhanced-Features ist deshalb besonders auffällig, weil Sony bei der Ankündigung der PS5 Pro versicherte, dass ausgewählte Spiele mit Verbesserungen wie erweitertem Raytracing und einer bis zu 45 Prozent schnelleren GPU-Leistung auf der PS5 Pro optimiert werden würden.

Erwartungen an zukünftige Updates und optimierte PS5 Pro-Titel

Die Entwickler Guerrilla und Studio Gobo haben bisher keine konkreten Pläne für ein PS5 Pro Enhanced-Update für Lego Horizon Adventures bestätigt, doch es besteht die Möglichkeit, dass ein solches Update in Zukunft veröffentlicht wird. Viele Spieler hoffen darauf, dass das Entwicklerteam die technischen Möglichkeiten der PS5 Pro zukünftig noch gezielter nutzen wird, um das Spiel visuell und technisch aufzuwerten.

Andere Sony-exklusive Titel wie Ratchet and Clank: Rift Apart, The Last of Us Part 2 Remastered und Demon’s Souls wurden bereits mit PS5 Pro-Optimierungen versehen. Diese Titel nutzen die erweiterten Funktionen der Konsole optimal aus und wurden direkt für die Pro-Features angepasst, was Spielern eine bessere Grafikqualität und schnellere Performance bietet. Die Liste der PS5 Pro Enhanced-Titel wird laut Sony künftig noch erweitert.

Ob Lego Horizon Adventures ein solches Update erhält, bleibt erst einmal offen. Fans und Spieler, die sich eine optimierte Version für die PS5 Pro wünschen, müssen daher abzuwarten, ob Guerrilla und Studio Gobo den Support nachreichen werden.