Zeldas Deku-Baum von Lego sieht richtig schön aus, aber für den Preis bekommst du auch schon eine Switch

Super-Mario-Fans betteln schon von Beginn an darum und die Fans von The Legend of Zelda bekommen es direkt. Die Rede ist von echten Lego-Minifiguren. Während die Super-Mario-Reihe bisher darauf verzichtet und seine Charaktere aus verschiedenen Elementen zusammenbaut, feierte nun mit dem Deku-Baum das erste Zelda-Lego-Set seine Premiere und mit ihm passende Minifiguren von Link und Zelda. Lohnt sich das Set schon alleine deswegen?

Lego The Legend of Zelda: Deku-Baum 2-in-1 (77092) Release: 01.09.2024

Setnummer: 77092

Preis: 299,99 Euro

Anzahl Teile: 2.500

Preis pro Teil: circa 12 Cent

Preis pro Gramm: circa 14 Cent

Minifiguren: 4

Größe: 33 cm hoch (Ocarina of Time) oder 31 cm hoch (Breath of the Wild), 22 cm breit, 41 cm tief

Nun, zumindest sind die Figuren schön gestaltet, bringen teils Schwert und Schild mit, außerdem eine Okarina oder einen Shiekah-Stein für Zelda. Der Hylia-Schild und das Master-Schwert dürfen natürlich nicht fehlen. Von Link gibt es hier gleich drei Varianten, die ihn in verschiedenen Versionen zeigen: Einmal den klassischen Link im grünen Outfit sowie den jungen Link. Weiterhin ist Link im Look von Breath of the Wild enthalten, Zelda gibt es hingegen nur in der BotW-Variante. Was sich ein bisschen unfair gegenüber Zelda anfühlt. Wenn es schon vier Figuren sind, warum dann nicht je zwei? Und wo ist eigentlich Epona? Aber nun gut, es ist wie es ist.

Welchen Deku-Baum wollt ihr haben?

Letzten Endes besteht das Set hier aus zwei möglichen Varianten, ihr müsst euch für eine entscheiden - außer ihr kauft gleich zwei Exemplare. Einmal könnt ihr den Deku-Baum in der Variante aus Ocarina of Time und einmal in der Variante aus Breath of the Wild bauen. Wir fanden die Variante aus BotW insgesamt hübscher, detaillierter und farbenfroher und entschieden uns deshalb für diese. Auf jeden Fall solltet es euch gut überlegen, bevor ihr euch entscheidet. Habt ihr eine Option aufgebaut, gibt es keine detaillierte Beschreibung für den Rückbau. Ihr müsstet alles einzeln wieder abnehmen, eventuell sogar komplett von vorne beginnen, bis es so aussieht wie auf Seite 89 der Anleitung, auf der sich alles aufsplittet.

Erst einmal baut ihr also bis zu einem gewissen Punkt das Grundgerüst auf, bevor ihr euch dann entscheidet, auf welchem Weg es weitergeht. Hinzu kommt bei jeder Variante noch ein kleines Modell von Links Haus, das ihr daneben aufstellt. Bei diesem gibt es wiederum keine Unterschiede. Apropos Unterschiede: Bei der BotW-Version habt ihr zum Beispiel noch Krogs mit dabei, während in der Ocarina-Version Dekuranhas und eine Skulltula auf euch lauern. Zudem lassen sich die Seitenelemente des Baums abnehmen und enthüllen noch versteckte Bereiche, je nach gewähltem Deku-Baum habt ihr außerdem noch Details wie Hestu, den Spross des Deku-Baums oder die Fee Navi, die das Set ergänzen.

Lego The Legend of Zelda: Deku-Baum 2-in-1 - Bilder 1 of 32 Attribution

Der Deku-Baum selbst ist ebenfalls begrenzt interaktiv. Durch einen Stein auf der Rückseite könnt ihr seine Lippen und auch seine Augenbrauen ein wenig bewegen. Alles in allem ist es mehr als Display-Set und weniger als Set zum Spielen ausgelegt. Das gilt besonders für die BotW-Variante, die rundherum mehr Details bietet und wenig Platz lässt. Grundsätzlich ließe sich aber sicherlich auch damit spielen, wenn man das denn unbedingt wollen würde.

Auf jeden Fall ist es interessant zu sehen, wie sich das Gesicht des Deku-Baums und die gesamte Szenerie Stück für Stück zusammensetzen. Es ist auch alles recht akkurat umgesetzt. Einzelne Bauabschnitte wiederholen sich, was besonders für die Blumen am Baum in der BotW-Version gilt, aber das ist durchaus zu erwarten. Letztlich ist es jedoch nichts, was Käuferinnen und Käufer vor große Probleme stellen wird.

Und am Ende sieht das Resultat wirklich schön aus. Wie gesagt, war für uns die BotW-Variante die schönere, aber das mag ja jeder anders sehen. Wenn ihr mehr Fan von Ocarina of Time seid, baut diese Variante und seid glücklich damit. Wenn ihr denn das Geld dafür ausgeben möchtet, denn mit 300 Euro ist der Deku-Baum alles andere als günstig. Erst recht angesichts der Zahl der enthaltenen Teile (2.500 Stück). Für das Geld bekommt man halt auch schon eine Nintendo Switch.

Somit ist es meines Erachtens kein Set, das man sich als Fan mal eben so im Vorbeigehen kauft. Doch ich hoffe, dass es letzten Endes nur der Auftakt zu weiteren, auch kleineren Zelda-Sets von Lego ist. Damit niemand gezwungen ist, viel Geld auszugeben, nur weil man die Minifiguren von Link und Zelda haben möchte. Genügend Material, das man aufgreifen könnte, gibt es mit Sicherheit. Kurz gesagt: Der Deku-Baum ist ein schöner, aber kostspieliger Auftakt zu Links Lego-Abenteuern.

Kaufen könnt ihr den Legend of Zelda Deku-Baum unter anderem im Online-Shop von Lego oder bei Lucky Bricks.