Lego NASA Artemis Startrampe hebt mit 41 Euro Rabatt zum Black Friday ab

Mit seinem Artemis-Programm möchte die NASA zum Mond zurückkehren. Das wird noch ein bisschen dauern, aber ihr könnt euch die Artemis-Startrampe von Lego schon einmal nach Hause holen – und das zum Black Friday ein gutes Stück günstiger.

Aktuell bekommt ihr die Lego Artemis-Startrampe bei Amazon.de zum Preis von 218,99 Euro. Normalerweise liegt die unverbindliche Preisempfehlung bei 259,99 Euro, ihr spart also 41 Euro beziehungsweise 16 Prozent.

Das Set besteht unter anderem aus einer mehrstufigen Rakete mit zwei Feststoffboostern. Diese steht wiederum auf einem mobilen Starttisch inklusive Startturm. Obendrein ist auch noch eine Orion-Raumkapsel mit dabei.

Der Startturm verfügt weiterhin noch über einziehbare Elemente, was auf Versorgungsschläuche, die ablösbaren Feststoffbooster und die ebenfalls abtrennbaren Raketenstufen zutrifft. Somit kann das Modell des SLS (Space Launch Systems) also buchstäblich in eurer Hand abheben und sich teilen, wenn ihr das möchtet.

Abgesehen davon eignet es sich aber doch eher als Sammler- und Ausstellungsstück für alle, die vom Weltraum und von der NASA fasziniert sind. Besonders interessant ist hier natürlich, dass es sich um ein aktuelles Projekt der NASA handelt, dessen Höhepunkt – die nächste Mondlandung – erst in mehreren Jahren erfolgen wird. Insofern könnt ihr euch damit ein bisschen darauf einstimmen und das Modell nachbauen.

Das Set umfasst insgesamt übrigens 3.601 Teile, was euch ein Weilchen beschäftigen wird. Am Ende ist das Modell des Space Launch System 70 cm hoch, 27 cm breit und 30 cm tief.