Liefert Lego hier das coolste Set des Jahres? Mario und Yoshi im Pixel-Look!

Auf der San Diego Comic-Con hat Lego ein neues Set zu Super Mario World vorgestellt.

Dabei handelt es sich um eine Darstellung von Mario, der auf dem Rücken von Yoshi reitet. Und das alles im Retro-Pixel-Look.

Release im Oktober

Mit der Veröffentlichung des Sets wird am 1. Oktober 2024 gerechnet, der Preis dürfte bei etwas mehr als 140 Euro liegen.

Zudem gibt es auch bewegliche Elemente, die ausgelöst werden, indem ihr an einem kleinen Hebel dreht.

Hier seht ihr es im Detail:

Mario und Yoshi als Lego-Set.

Formell angekündigt wurde das Set noch nicht, daher liegen aktuell noch nicht sämtliche Informationen vor.

Im Vorfeld erscheint am 1. September 2024 mit dem Deku-Baum ein erstes Lego-Set zu The Legend of Zelda.