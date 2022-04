Lego Star Wars: Die Skywalker Saga: Tipps und Tricks

Lego Star Wars: Die Skywalker Saga ist erhältlich und hat jede Menge Abenteuer im Star-Wars-Universum für euch zu bieten.

Es gibt wirklich viel in Lego Star Wars: Die Skywalker Saga zu tun und wir haben dazu ein paar Tipps und Tricks zusammengestellt. Wir zeigen euch etwa, welche Cheats es gibt, wo ihr Datenkarten findet und noch ein paar andere Dinge.

Viel Spaß beim Stöbern und viel Spaß beim Spielen!

Nützliche Dinge freischalten

Wie in so ziemlich jedem Lego-Spiel gibt es auch in der Skywalker Saga wieder eine Reihe von Dingen, die ihr über Codes freischalten könnt. Unsere Liste zeigt euch die Codes und was ihr dafür bekommt.

Mehr Steinchen und andere Extras

Auch eine Tradition der Lego-Spiele: Ihr könnt zusätzliche Extras freischalten und damit etwa eure Ausbeute an Steinchen erhöhen. Wir zeigen euch, wo ihr die dafür nötigen Datenkarten bekommen könnt.

Jede Menge Aufgaben zu lösen

In jedem Level des Spiels gibt es drei individuelle Herausforderungen, die ihr lösen könnt. Aber ihr müsst erst einmal herausfinden, welche das sind. Wir verschaffen euch einen Überblick über die Aufgaben.

Wie die Schrottsammler funktionieren

Ihr habt einen Schrottsammler, wisst aber nicht, wie die Werkzeuge funktionieren? Das kann einen ganz einfachen Grund haben. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wie ihr das volle Potenzial dieser Klasse entfaltet.

Alle Trophäen und Erfolge

Abseits aller Dinge im Spiel gibt’s natürlich auch viele Trophäen und Erfolge zum Freischalten. Wir zeigen euch, welche vorhanden sind und was ihr tun müsst, um sie euch zu verdienen.