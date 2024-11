Lego Star Wars Dunkler Millennium Falke mit Darth Jar Jar zum Black Friday 54 Euro günstiger!

Ein bisschen What-if-Szenario im Lego-Star-Wars-Universum gefällig? Zum Black Friday bietet Amazon.de den Dunklen Millennium Falken 30 Prozent günstiger an, ihr könnt dadurch 54 Euro sparen.

Somit zahlt ihr bei Amazon.de 125,99 Euro für das Set, die unverbindliche Preisempfehlung liegt normalerweise bei 179,99 Euro.

Der Dunkle Millennium Falken ist im Gegensatz zu dem Falken, den wir alle kennen, in schwarzer Farbe gehalten. Das Set basiert auf dem Serien-Special Rebuild the Galaxy, das auf Disney Plus angeschaut werden kann.

Diese alternative Star-Wars-Version erstreckt sich dabei nicht nur auf das Raumschiff selbst, sondern auch auf die sechs enthaltenen Minifiguren. Enthalten sind hier Darth Jar Jar, Kopfgeldjäger C-3PO, Darth Dev, Darth Rey, Luke im Strand-Outfit und Jedi Vader.

Zwei dieser Figuren könnt ihr im abnehmbaren Cockpit unterbringen, außerdem ist das Schiff noch mit zwei Shootern inklusive Federmechanismus, zwei rotierenden Kanonen, einem Kanonierposten für zwei Minifiguren und einer Radarschüssel ausgestattet.

Ihr könnt obendrein die oberen Verkleidungen hochklappen, um dadurch Zugriff auf den herausnehmbaren Thron von Darth Jar Jar, die Kommandozentrale, den Hyperantrieb, Stockbetten, den Unterhaltungsbereich und eine Gefängniszelle zu erhalten.

Weiterhin sind noch verschiedene Accessoires in diesem Paket mit dabei, darunter Lichtschwerter sowie eine Verpackung für blaue Milch. Kombinieren könnt ihr den Dunklen Millennium Falken übrigens mit den Sets Jedi Bobs Sternjäger (75388) und Mashup aus TIE Fighter & X-Wing (75393), die ebenfalls auf Lego Star Wars: Rebuild the Galaxy basieren.

Insgesamt besteht der Dunkle Millennium Falke aus 1.579 Teilen und ist am Ende 12 cm hoch, 43 cm lang und 32 cm breit.