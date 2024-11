LEGO Star Wars mit astronomischen Black-Friday-Rabatten: Spart bis zu 34 Prozent

Der Black Friday ist der perfekte Moment, um euch zu fragen, ob ihr auf dem Regal nicht doch noch Platz für ein oder zwei Lego-Sets habt. Auch dieses Jahr gibt es wieder zahlreiche Deals und Angebote rund um die beliebten Klemmbausteine. Besonders bei Lego Star Wars könnt ihr dieses Jahr viele rabattierte Sets finden.

Lego Star Wars beim Black Friday

Ganze neun Sets sind derzeit im Black-Friday-Angebot. Dabei sind Sets unterschiedlicher Preisklassen vorhanden. Hier sind alle Deals zu Lego Star Wars am Black Friday:

Ihr seht also, es gibt zu Star Wars und zu The Mandalorian einige Sets zu ergattern. Am meisten Geld spart ihr beim Kauf des AT-TE Walkers. Das Set besteht aus 1.082 Teilen und lässt Kinder als auch Erwachsene die Schlacht von Utapau erleben.

Der AT-TE bringt einige Funktionen mit. Der wandelnde, graue Kampfläufer wurde einst von der Rothana-Schwerindustrie entwickelt und wurde in den Klonkriegen von der Galaktischen Republik eingesetzt. Später hat auch das Imperium diese laufenden Kampfmaschinen genutzt.

Die Figur des AT-Te Walkers besitzt einen Griff, um sie leichter anheben und tragen zu können. Es gibt ein zugängliches Cockpit, Kabinen im Innenraum und auch die große Blaster-Kanone lässt sich drehen und kann sogar kleine Projektile abfeuern. Mit im Set dabei sind außerdem fünf Stormtrooper und drei Kampfdruiden.

Ist ein Set für euch dabei? Dann nutzt gerne die Links auf unserer Seite, um euren nächsten Lego-Star-Wars-Traum zu erfüllen.