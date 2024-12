Lego Star Wars: Skywalker Saga gratis - Nur noch wenige Tage kostenlos erhältlich

Lego Star Wars: The Skywalker Saga könnt ihr derzeit kostenlos für den PC erhalten.

Das Action-Adventure von TT Games ist eines von zwei Spielen, die derzeit gratis im Epic Games Store angeboten werden.

Nur für kurze Zeit kostenlos

Lange habt ihr dafür allerdings nicht mehr Zeit, denn nur noch bis zum 12. Dezember 2024 um 17 Uhr könnt ihr euch das Spiel kostenlos für euren Account sichern.

Der Titel umfasst alle neun Filme der Skywalker-Saga, die ihr nachspielen könnt. Kurz gesagt: Es gibt also eine Menge Inhalt.

Neben dieser Umsetzung der Filme mit dem typischen Lego-Humor erwarten euch auch noch zahlreiche Planeten zum Erkunden und auch der Weltraum rund um sie herum lockt mit Aktivitäten.

Letztlich begebt ihr euch so unter anderem auf die Suche nach Sammelobjekten, erfüllt kleinere Missionen und Herausforderungen und schaltet mehr als 300 spielbare Charaktere frei.

Gleichermaßen könnt ihr haufenweise Fahrzeuge freischalten, während ihr euch in Kämpfe gegen allerlei Gegner stürzt und auch die Fähigkeiten der einzelnen Charakterklassen einsetzen müsst.

Ihr könnt euch Lego Star Wars: The Skywalker Saga auf dieser Seite in eure Spielebibliothek im Epic Games Store holen. Außerdem wird in dieser Woche noch der Bus Simulator 21 kostenlos angeboten.

Wie der Name schon sagt, fahrt ihr darin mit eurem Bus durch die Gegend, steuert verschiedene Bushaltestellen an und transportiert Passagiere dort hin, wo sie hin möchten. Mit dabei ist hier unter anderem eine Erweiterung der Map und ihr könnt einen neuen Karrieremodus nutzen, der den Sandbox-Modus mit dem Wirtschaftssystem der Kampagne kombiniert.