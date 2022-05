LEGO startet Star-Wars-Event im Onlineshop - May the 4th be with you

Anlässlich des diesjährigen Star-Wars-Tages am 4. Mai bringt LEGO ein paar passende Aktionen und Angebote in seinen Onlineshop.

Das Event "May the 4th be with you" startete schon am 1. Mai und läuft noch bis zum 4. Mai. Wenn ihr in dieser Zeit Star-Wars-Sets kauft, könnt ihr von vielen kleinen Angeboten und Beigaben profitieren. Dafür müsst ihr allerdings VIP-Kunde sein. Wollt ihr alle Beigaben erhalten, müsst ihr Sets für imindestens 160 Euro kaufen.

Gratis-Geschenke und verfrühter Vorverkauf für VIP-Kunden

Auch der VIP-Vorverkauf vom LEGO Star Wars 75341 Luke Skywalkers Landspeeder ist inzwischen im Onlineshop gestartet. Das Set selbst kostet 199,99 Euro und bringt euch direkt alle drei Gratis-Beigaben ein.

Der Landspeeder von Luke Skywalker ist für VIP-Kunden früher zu haben.

Die Gratis-Sets bestehen aus der Lars Family Homestead Kitchen, der VIP Beskar-Barren Schlüsselanhänger und dem Star Wars 30495 AT-ST Polybag. Das Polybag gibt es bereits ab einem Bestellwert von 40 Euro, den Schlüsselanhänger ab 70 Euro.

Ein paar Ideen um euren Warenkorb zu füllen, haben wir hier für euch zusammengestellt. Mit diesen Sets könnt ihr direkt alle Geschenke absahnen und für viele Sets doppelte VIP-Punkte erhalten:

Ein paar kleinere Sets gibt es für alle, die nicht auf die Gratis-Lego-Küche aus sind, ebenfalls:

Weitere Angebote findet ihr im LEGO-Shop. Möge die Macht mit euch sein!