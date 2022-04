Lego und Epic Games kündigen Partnerschaft für kinderfreundliche Inhalte an

Epic Games und Lego kündigen eine "langfristige Zusammenarbeit an, um die Zukunft des Metaverse zu gestalten".

Lego und Epic Games arbeiten zusammen an einer sicheren digitalen Umgebung für Kinder

Schwerpunkt der neuen Partnerschaft soll die Schaffung eines sicheren Raumes für junge Spieler sein.

"Die familienfreundliche digitale Erfahrung wird Kindern Zugang zu Werkzeugen geben, die sie befähigen, selbstbewusste Schöpfer zu werden und erstaunliche Spielmöglichkeiten in einem sicheren und positiven Umfeld zu bieten", so heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.

Auf Details hierzu müssen wir noch warten. Klar ist auf jeden Fall, dass beide Unternehmen viele Vorteile von der Zusammenarbeit erwarten können.

Für Lego könnte die dies ein bedeutender Vorstoß in die digitale Welst sein und Epic Games erhält einen kompetenten Partner wenn es um familienfreundliche Inhalte geht.

Drei Grundsätze sind bereits festgelegt

"Seit 90 Jahren inspiriert die Lego-Gruppe Generationen von Kindern durch die unendlichen kreativen Möglichkeiten des Lego-Steins, der nach wie vor das Herzstück ihres Geschäfts darstellt", so Lego in der Pressemitteilung.

"Das Unternehmen ist führend bei der Definition sicherer digitaler Spielerfahrungen für Kinder, einschließlich der Entwicklung einer branchenüblichen digitalen Kindersicherheitspolitik mit UNICEF und der Einführung der ersten vollständig live moderierten sozialen App für Kinder im Jahr 2016."

Bisher haben Lego und Epic Games drei Grundsätze für ihre Zusammenarbeit festgehalten. Zum einen möchten sie das Recht der Kinder zu spielen schützen, indem sie ihre Sicherheit und ihr Wohlbefinden priorisieren.

Weiter soll die Privatsphäre der Kinder besser geschützt werden. Zuletzt möchten die Unternehmen Kinder und Erwachsene befähigen, mit Werkzeugen zu arbeiten, die ihnen die Kontrolle über digitale Erfahrungen geben.

Ob die Partnerschaft auch zu Lego-Inhalten in Fortnite führen wird, wissen wir bisher noch nicht.

Beide Unternehmen freuen sich über die Partnerschaft

Lego-Chef Niels B. Christiansen sagt: "Kinder lieben es, in digitalen und physischen Welten zu spielen und sich nahtlos zwischen beiden zu bewegen. Wir glauben, dass sie durch digitale Erfahrungen ein enormes Potenzial für die Entwicklung lebenslanger Fähigkeiten wie Kreativität, Zusammenarbeit und Kommunikation haben. Aber wir tragen auch die Verantwortung dafür, dass sie sicher, inspirierend und für alle nützlich sind."

"So wie wir seit Generationen das Recht der Kinder auf sicheres physisches Spielen schützen, wollen wir das Gleiche für das digitale Spielen tun. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Epic Games, um diese spannende und spielerische Zukunft zu gestalten."

Auch Epic-Games-Chef Tim Sweeney freut sich, gemeinsam mit der Traditionsmarke Lego "einen Raum im Metaverse zu schaffen, der Spaß macht, unterhaltsam ist und für Kinder und Familien gemacht ist".