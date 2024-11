Lego Wednesday: Wie gut sind die beiden Sets zum Netflix-Hit?

Auf Netflix hat sich die erste Staffel der Serie Wednesday schnell zum Erfolg entwickelt. Staffel zwei ist derzeit in Arbeit und soll im Jahr 2025 ihre Premiere feiern. Die Zeit bis dahin könnt ihr euch unter anderem ein wenig mit neuen Lego-Sets vertreiben. Einmal gibt es etwa eine Art kleines Diorama mit einer Baufigur von Wednesday Addams, außerdem lässt man euch Wednesdays und Enids Zimmer im Studentenwohnheim zusammenbasteln. Werfen wir doch mal einen Blick auf die beiden Sets.

Wednesday Addams Baufigur (76780) Release: 01.10.2024

Setnummer: 76780

Preis: circa 50 Euro

Anzahl Teile: 702

Preis pro Teil: circa 7 Cent

Preis pro Gramm: circa 10 Cent

Minifiguren: 0

Größe: 33 cm x 21 cm x 14 cm

Wednesday Addams punktet mit ihrem Look

Die Baufigur von Wednesday Addams, zusammen mit einer Art kleinem Diorama, kann auch gut und gerne als kleine Halloween-Dekoration durchgehen. Wednesday steht dabei vor dem Tor zur Nevermore Academy, neben ihr selbst seht ihr Details wie ihre Schreibmaschine, eine Kristallkugel, Neros Grab und der Charakter Eiskaltes Händchen. Zusammen ergibt das alles ein recht stimmungsvolles, kleines Set mit Wiedererkennungswert für Fans der Serie. Unter dem Set verbergen sich übrigens noch zwei abschließbare Geheimfächer, in denen ihr Zubehör unterbringen könnt. Oder Geld. Oder geheime Informationen. Was auch immer dort für euch hineinpasst!

Wednesday selbst könnt ihr hier übrigens je nach Wunsch in zwei Varianten bauen. Einmal mit ihrer Uniform und einmal mit dem Kleid, das sie beim Rave'N Dance getragen hat. Was man hier bevorzugt, ist sicherlich Geschmacksfrage, mir persönlich sagte der Look des Kleids mehr zu.

Wednesday Addams Baufigur - Bilder 1 of 15 Attribution

Kompliziert zu bauen ist das hier alles nicht und es wird euch, wie ihr es vielleicht schon erwartet, nicht sehr lange beschäftigen. Leider arbeitet man dabei eher weniger mit bedruckten Lego-Elementen. Es gibt zwar einige, etwa das Gesicht von Wednesday, doch der Großteil der Details wird mithilfe von Stickern ergänzt, zum Beispiel der Torso von Wednesdays Figur, das Schild der Nevermore Academy oder die Aufschrift auf dem Grabstein.

Nettes Zimmer, aber die Figuren sehen merkwürdig aus

Das zweite Set, das Wednesdays und Enids Zimmer im Studentenwohnheim darstellt, hat nur wenig mehr Teile, ist dafür aber fast doppelt so teuer. Und wirklich größer ist es nicht. Hier sind vier Figuren dabei, wenngleich es leider keine richtigen Minifiguren sind, sondern Figuren im Lego-Friends-Look. Ich bin ehrlich, ich kann mich mit denen nicht so richtig anfreunden. Es gibt jeweils zwei von Wednesday und Enid, die ihr nach Belieben austauschen könnt.

Wednesdays und Enids Zimmer im Studentenwohnheim (76781) Release: 01.10.2024

Setnummer: 76781

Preis: circa 90 Euro

Anzahl Teile: 750

Preis pro Teil: circa 12 Cent

Preis pro Gramm: circa 11 Cent

Minifiguren: 4

Größe: 23 cm x 25 cm x 13 cm

Ansonsten habt ihr hier quasi das Dach eines Hauses, dessen hintere Hälfte offen ist und das Innere des Zimmers zeigt. Darin gibt es wiederum verschiedene Sachen zu sehen, vom Eiskalten Händchen bis hin zu Cello, Schreibmaschine und Ermittlungstafel. Das Fenster lässt sich aufklappen, wodurch man auf den Balkon mit Wasserspeiern kommt. Auch hier verbergen sich zudem zwei Geheimfächer im Sockel, wo ihr die zwei alternativen Figuren und Zubehör unterbringen könnt.

Das Zimmer eignet sich meines Erachtens jedenfalls mehr zum Spielen als die Baufigur von Wednesday, wenn man das denn tun möchte. Letztere würde ich eher als Ausstellungsstück sehen, mit dem Zimmer lässt sich aber durchaus spielerisch was anfangen. Ähnlich wie bei der Baufigur gibt es übrigens nur wenig bedruckte Elemente (dazu zählt das Fenster), dafür noch mehr Sticker, die erst viele Details hinzufügen – ohne diese wirkt es doch etwas karg.

Wednesdays und Enids Zimmer im Studentenwohnheim - Bilder 1 of 20 Attribution

Von der Aufmachung gefällt mir das Zimmer, auf der anderen Seite fand ich es irgendwo schade, nur den oberen Teil eines Hauses zu bekommen und auch nur eine Hälfte. Ich bin jemand, der durchaus gerne Häuser baut und nicht nur Teile davon. Aber nun gut, auch so kann man durchaus Gefallen daran finden und es dann mehr als leicht zugängliches Spielset verwenden, erst recht, wenn man zur Lego-Friends-Zielgruppe gehört.

Alles in allem hat mich das günstigere der beiden Sets mehr überzeugt. Zumindest dann, wenn es euch darum geht, ein kleines Wednesday-Set zum Ausstellen zu bekommen. Wenn ihr es für jemanden kaufen möchtet, der lieber damit spielen will, dann ist wohl eher des Studentenzimmer zu empfehlen. Wenngleich das dann schon ein gutes Stück teurer wird und ich die dort enthaltenen Figuren nicht wirklich toll finde. Aber nun gut, das ist immer bis zu einem gewissen Punkt eine Geschmacksfrage, bei euch kann das anders aussehen. Schade ist nur wieder, dass man für die Details mehr auf Sticker als auf bedruckte Teile setzt. Wenn man (wie ich vereinzelt) Probleme damit hat, Sticker perfekt anzubringen, sieht das dann schon nicht mehr so schön aus. Und noch einmal abkratzen und neu aufbringen möchte man sie eigentlich auch nicht.

Kaufen könnt ihr diese beiden Wednesday-Sets direkt bei Lego im Online-Shop. Hier geht es zur Baufigur von Wednesday und hier zum Studentenzimmer.