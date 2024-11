Lego wird romantisch: Neues Love-Set zu Robert Indianas bekannter Skulptur vorgestellt

Lego hat ein neues Art-Set vorgestellt und orientiert sich dabei an Robert Indianas bekannter Love-Skulptur.

Im Jahr 2025 feiert diese Skulptur ihren 55. Geburtstag und das zelebriert Lego mit einer Nachbildung "eines der bekanntesten Symbole der Pop-Art".

Lego Art Love ist schon vorbestellbar

"Robert Indianas LOVE Skulptur genießt rund um den Globus große Anerkennung als legendäres Symbol mit universeller Botschaft", heißt es.

"Jetzt kannst du dieses Kunstwerk auch in deinen eigenen vier Wänden ausstellen. Das baubare LEGO Art Modell ist eine originalgetreue Hommage an Indianas Skulptur. Das ähnlich gestaltete Werk in denselben lebendigen Farben (Rot, Blau und Grün) macht auf jedem Tisch oder Sims eine gute Figur."

Das Love-Set von Lego.

Dabei positioniert man das Ganze auch als "Geschenk für Pärchen", denn es gibt zwei Bauanleitungen und am Ende wird die Nachbildung der Skulptur zusammengesteckt. Es hält euch aber natürlich auch keiner davon ab, es alleine zu bauen.

Insgesamt besteht das Love-Set aus 791 Teilen und ist am Ende 25 cm hoch, 25 cm breit und 6 cm tief.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 79,99 Euro und die Veröffentlichung erfolgt am 1. Januar 2025 in den Lego Stores und bei ausgewählten Einzelhändlern. Zudem ist es im Online-Shop von Lego bereits vorbestellbar.

Zuletzt hatte Lego auch ein neues Set zum Expeditionsschiff Endurance angekündigt. Dieses erscheint am 29. November 2024 zum Preis von 269,99 Euro und ist eine "detailgetreue Nachbildung des historischen Schiffs" von Sir Ernest Shackleton.

Zum Schiff gehören etwa drei hohe Masten, zehn Segel sowie eine rote Flagge. Das Deck ist mit mehreren Ebenen und einer Treppe verbunden. Es verfügt über abnehmbare Sektionen, durch die ihr Zugang zu Kabinen und Dampfmaschine erhaltet.

Darüber hinaus hat Lego auch mehrere weihnachtliche Sets im Angebot, unter anderem einen Weihnachtsbaum oder einen Weihnachtskranz.