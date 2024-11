Lego wird weihnachtlich mit Kranz, Lebkuchen, Weihnachtstern und mehr

Weihnachten und die Adventszeit rücken näher, anlässlich dessen hat Lego auch in diesem Jahr eine Reihe von Sets im Angebot.

Damit könnt ihr euch zum Beispiel ein bisschen Weihnachtsdekoration ins Haus holen oder die entsprechenden Sachen bauen, wenn ihr einfach nur Freude daran habt.

Lego-Sets zu Weihnachten

Den Weihnachtsbaum bezeichnet man mit seinen grünen Zweigen und "liebevollen Details" als "charmantes Highlight für jedes Zuhause".

Dazu passt dann wiederum der Weihnachtskranz, den ihr individuell gestalten könnt. Er lässt sich entweder als Tischdekoration oder als Türschmuck verwenden und soll dadurch für Adventsstimmung sorgen.

Bleiben wir pflanzlich, denn der Weihnachtsstern geht euch garantiert nicht ein und blüht garantiert immer auf.

Wenn ihr euch einen Weihnachtsbaum (also einen echten, oder auch einen künstlichen) holt, passen die Lebkuchenmännchen gut als Dekoration dazu. Drei Stück umfasst dieses Set und ihr könnt sie euch an den Baum hängen. Müsst ihr aber nicht, ihr könnt sie auch einfach so aufstellen. Ganz wie ihr wollt.-

Und dann gibt es in diesem Jahr auch wieder verschiedene Adventskalender zu mehreren Themenwelten von Lego. Mit dabei sind erneut Star Wars und Harry Potter. Außerdem gibt es noch Adventskalender zu Spider-Man, Disney, Lego City und Lego Friends.

Vielleicht findet der ein oder andere hier ja etwas für sich oder andere.