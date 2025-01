Lenovo lockt mit mehreren neuen Handheld-Gaming-PCs, doch was kosten sie?

Im Gegensatz zu Acers neuem Nitro Blaze 11 sind die neuen Handheld-Gaming-PCs, die Lenovo nun vorgestellt hat, doch etwas handlicher.

Zu den Neuankündigungen zählen unter anderem der Legion Go 2 und ein erster Handheld, der Valves SteamOS verwendet.

Was steckt in Lenovos neuen Handheld-Gaming-PCs?

Der Legion Go 2 ist derzeit noch ein Prototyp und verfügt über einen integrierten Standfuß und ergonomisch verbesserte Controller, die sich auch abnehmen lassen. Mit dabei ist auch ein 8,8 Zoll großes OLED-Display inklusive VRR-Support.

Im Inneren haben wir einen AMD Ryzen Z2 oder Ryzen Z2 Extreme, bis zu 32 GB RAM und bis zu 2 TB SSD-Speicherplatz sind möglich. Angaben zu einem Release-Datum oder einem Preis macht Lenovo hier allerdings noch nicht.

Ein Prototyp von Lenovos Legion Go 2. | Image credit: Lenovo

Der Legion Go S stellt indes eine schlankere Alternative zum vorhandenen Legion Go dar und verzichtet auf die Möglichkeit, die Controller abnehmen zu können.

Verbaut ist hier an 8 Zoll großes IPS-LCD-Multi-Touch-Display (16:10) mit 120 Hz und einer Auflösung von 1.920 x 1.200. Ebenso gibt es Hall-Effect-Sticks, ein überarbeitetes D-Pad und Dual-Stage-Trigger.

Hier haben wir im Inneren wiederum einen AMD Ryzen Z2 Go oder einen Z1 Extreme als Prozessor, ihr könnt euch zudem für bis zu 32 GB RAM und bis zu 1 TB SSD-Speicherplatz entscheiden.

Das Gerät ist rund 730 Gramm schwer (90 Gramm mehr als das Steam Deck) und 299 mm x 127,6 mm x 22,6 mm groß. Gegenüber The Verge gibt Lenovo an, dass man eine Laufzeit von rund zweieinhalb Stunden anstrebt.

Die SteamOS-Version von Lenovos Legion Go S (die Variante mit Windows 11 ist weiß). | Image credit: Lenovo

Das erste Modell des Legion Go S mit Z2 Go, 32 GB RAM und 1 TB Speicher erscheint noch in diesem Monat und kostet 729,99 Dollar. Im Mai folgt eine 599,99-Dollar-Variante mit Z2 Go, 16 GB RAM und 1 TB Speicher.

Beide Geräte verwenden Windows 11, darüber hinaus arbeitet Lenovo aber auch an einem Go S mit SteamOS. Das ist zugleich das günstigste Modell, ist mit dem Z2 Go, 16 GB RAM und 512 GB Speicher ausgestattet und soll ebenfalls im Mai zum Preis von 499,99 Dollar erscheinen.