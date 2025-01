Kehrt Leon S. Kennedy in Resident Evil 9 zurück? Ein Leaker ist sich sicher: Er wird Protagonist und erste Hinweise deuten auf eine mögliche Ankündigung noch in diesem Jahr hin

Die gesamte Resident-Evil-Fanbasis wartet gespannt auf Resident Evil 9, auch wenn es von Capcom noch nicht offiziell vorgestellt wurde. Doch das hält die Gerüchteküche nicht auf, und so ranken sich zahlreiche Spekulationen um das Spiel. Ein bekannter Insider, Dusk Golem, der bereits durch frühere Resident Evil-Leaks bekannt wurde, hat kürzlich angegeben, dass Jill Valentine keine Hauptrolle im neuesten Teil übernehmen soll. Doch nun enthüllt er, wer stattdessen die Hauptrolle übernehmen könnte.

Leaker ist sich sicher

Dusk Golem behauptet, er könne mit "hundertprozentiger Sicherheit" sagen, dass Leon S. Kennedy im kommenden Teil die Hauptfigur sein wird. Seine Aussage wurde durch einen Discord-Screenshot gestützt, in dem er andere Gerüchte als falsch bezeichnete. Leon S. Kennedy hatte seinen ersten Auftritt als Protagonist in Resident Evil 2 und gehört zu den beliebtesten Charakteren der Resident Evil-Reihe. Es wäre also eine kluge Entscheidung von Capcom, einen so beliebten Charakter zurückzubringen. Denn Leon war seit dem sechsten Teil der Serie nicht mehr in einem Hauptspiel zu sehen.

Zusätzliche Hinweise auf Leons Rückkehr liefert sein Sprecher und Motion-Capture-Darsteller Nick Apostolides. Dieser war bereits in den Remakes von Resident Evil 2 und Resident Evil 4 sowie in Resident Evil: Infinite Darkness aktiv. Auf seiner Webseite listet Apostolides ein noch unangekündigtes Triple-A-Projekt, dessen Beschreibung auf eine erneute Rolle als Leon hindeuten könnte. Auch Game Director Koshi Nakanishi, der für Resident Evil 9 verantwortlich ist, folgt Apostolides auf Instagram – keinem anderen Sprecher der Reihe. Dies könnte ein kleiner Hinweis darauf sein, dass Leon im neuen Teil tatsächlich zurückkehrt.

Möglicher Release-Zeitraum

Wann Capcom das Spiel enthüllen wird, bleibt offen. Laut Dusk Golem könnte Resident Evil 9 frühestens Ende 2025 oder sogar erst 2026 erscheinen. Eine Enthüllung könnte nach dem Sommer 2025 erfolgen, möglicherweise auf der Tokyo Game Show im September. Neben dem nächsten Hauptteil soll Capcom Gerüchten zufolge außerdem an einem Remake von Resident Evil Zero arbeiten, das möglicherweise auf der Switch 2 erscheinen könnte.

Bis Capcom eine offizielle Ankündigung macht, bleibt Leons Rückkehr spekulativ. Doch sicher ist, dass er als Protagonist eine ausgezeichnete Wahl wäre, da er ein echter Liebling der Fans ist. Zudem feiert die Resident Evil-Reihe bald ihr 30-jähriges Jubiläum. Es bleibt also spannend, welche Überraschungen Capcom für seine Horror-Fans bereithält.