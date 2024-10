Level-5 feiert 26-jähriges Bestehen und gibt Einblick in kommende Projekte für 2025

Level-5 feiert sein 26-jähriges Bestehen und nimmt dies zum Anlass, um einen spannenden Ausblick auf die kommenden Projekte zu geben. In einer Botschaft an die Fans bestätigte CEO Akihiro Hino, dass das Unternehmen im Jahr 2025 gleich drei neue Titel veröffentlichen wird. Zudem kündigte er ein Upgrade des Entwicklungs-Blogs an, das regelmäßige Updates zu den kommenden Projekten verspricht.

Level-5 feiert Jubiläum

Das 26-jährige Jubiläum ist ein bedeutender Meilenstein für Level-5, das in der japanischen Spieleindustrie fest verankert ist und weltweit Erfolge mit beliebten Franchises wie Professor Layton und Inazuma Eleven feiert. Hino nutzte die Gelegenheit, den Fans für ihre langjährige Unterstützung zu danken und ihre Erwartungen an das kommende Jahr zu wecken. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die geplanten Spiele für Begeisterung sorgen werden. In seinem Beitrag auf X (ehemalig Twitter) schrieb er (via Automaton): "Heute, am 28. Oktober, feiern wir das 26. Jubiläum von Level-5! Vielen Dank an alle für eure fortwährende Unterstützung! Wir planen, nächstes Jahr drei neue Titel zu veröffentlichen, also freut euch darauf! Außerdem werden wir ab nächsten Monat unseren Entwicklungs-Blog auf eine neue Version upgraden und regelmäßige Updates bereitstellen, um Informationen zu Titeln neben Inazuma Eleven zu liefern."

本日10月28日で、レベルファイブは26周年を迎えました!皆さん、いつもありがとうございます。来年は3本新作をリリース予定。これからも宜しくお願いします!



それと来月から、開発ブログをバージョンアップして「イナズマイレブン」以外のタイトルも定期的に情報発信していく予定です。お楽しみに! https://t.co/9hWl7WHpy3 — 日野晃博 (@AkihiroHino) October 28, 2024

Drei neue Titel für 2025 in Arbeit

Zu den geplanten Veröffentlichungen gehört unter anderem Professor Layton and the New World of Steam, eine neue Fortsetzung der beliebten Rätselserie, die Fans erneut in eine spannende Welt voller Rätsel eintauchen lässt. Ein weiterer Titel ist Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, ein Fantasy-Spiel, das Abenteuer mit Elementen der Zeitreise verbindet. Schließlich steht Inazuma Eleven: Victory Road an, ein Sport-RPG, das die Fußball-begeisterten Fans von Level-5 ansprechen wird.

Ab nächsten Monat wird Level-5 zudem seinen Entwicklungs-Blog auf eine neue Version umstellen, um mehr Transparenz und regelmäßige Einblicke in den Entwicklungsprozess zu bieten. Dabei sollen nicht nur Updates zu Inazuma Eleven: Victory Road, sondern auch zu weiteren Projekten geteilt werden, was den Fans einen besseren Einblick in die Zukunftspläne des Studios ermöglicht.

Für 2025 scheint Level-5 große Ziele zu haben. Hino hofft, dass die kommenden Titel das Potenzial haben, die Fangemeinde zu begeistern und die Erfolgsgeschichte des Studios fortzusetzen. Fans sind eingeladen, den neuen Blog zu verfolgen, um stets auf dem Laufenden zu bleiben und keine Neuigkeiten zu verpassen.